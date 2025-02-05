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Anderson Talisca, takımıyla çıktığı ikinci resmi maçta ilk golünü attı

Anderson Talisca, takımıyla çıktığı ikinci resmi maçta ilk golünü attı

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, takımıyla çıktığı ikinci resmi maçta ilk golünü attı.

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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun 2. haftasında Fenerbahçe, evinde Erzurumspor FK'yı konuk etti.

İlk 30 dakikası golsüz eşitlikle geçilen maçta Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca, yeni takımı ile ilk 11'de başladığı maçta gol sevinci yaşadı.

SAVUNMA ARKASINA SARKTI GOLÜ YAPTI

Maçta dakikalar 33'ü gösterdiğinde sahneye çıkan Talisca, Mert Hakan'ın savunma arkasına attığı pasa hareketlendi ve ceza sahasına girdikten sonra sol ayağıyla kaleci Göktuğ'u çaresiz bırakan golü kaydetti.

Böylece 31 yaşındaki yıldız oyuncu Fenerbahçe ile ikinci resmi maçında ilk golünü atmış oldu.

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