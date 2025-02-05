Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Steinmeier'den ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ile bir araya geldi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye ziyarette bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenleniyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Geçen sene nisan ayında gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Steinmeier'i yeniden ağırlamanın memnuniyetini duyuyorum. Son dönemde gerçeekleşen üst düzey ziyaretler ve görüşmelerimiz iki ülke arasındaki diyaloğun en açık tezahürüdür. İkili iş birliğimizi derinleştirmenin yanı sıra bölgesel gelişmeleri de ele aldık. Yatırımları karşılıklı olarak teşvik etmeye devam ediyoruz. Avrupa genelinde ırkçılık eylem ve söylemlerin arttığını müşahade ediyoruz. Alman dostlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Gümrük Birliği ve vize serbestisi üzerinde durduk. Barış ve istikrara yönelik ortak gayretlerimiz bakımından önem taşıyor. Bölgesel konular bağlamında Almanya ile iş birliğini sürdüreceğiz. Türkiye'nin Suriye'nin yeniden imarına çabalarına da Almanya'nın da destekleyeceğine inanıyorum.

Ayrıntılar geliyor...