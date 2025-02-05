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MHP’den açıklama: Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili iddialar asılsız

MHP’den açıklama: Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili iddialar asılsız

Gazeteci Sinan Burhan, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ile yaptığı görüşmede, Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin açıklamalar aldığını belirtti. Özdemir, Bahçeli’nin yalnızca rutin sağlık kontrolünden geçtiğini ve herhangi bir sağlık sorunu olmadığını vurguladı. Ayrıca, FETÖ benzeri yöntemlerle algı operasyonu yapmaya çalışan çevrelerin asılsız iddialar yaydığını belirterek, kamuoyunun bu tür haberlere itibar etmemesi gerektiğini ifade etti.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, son günlerde Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin ortaya atılan iddialarla ilgili açıklama yaptı. Gazeteci Sinan Burhan’a konuşan Özdemir, Bahçeli’nin yalnızca rutin bir sağlık kontrolünden geçtiğini ve herhangi bir sağlık sorununun olmadığını belirtti. Özdemir, kamuoyunda endişe yaratmaya yönelik bu tür spekülasyonların asılsız olduğunu vurgulayarak, “Bazı çevreler, FETÖ benzeri yöntemlerle algı operasyonu yapmaya çalışıyor. Bu iddiaların gerçekle hiçbir ilgisi yok” dedi.

Özdemir, kamuoyunun bu tür yalan haberlere itibar etmemesi gerektiğini ifade ederek, gerçek dışı söylemlerin hiçbir şekilde amacına ulaşamayacağını söyledi.

İşte Sinan Burhan’ın paylaşımı:

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