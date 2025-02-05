Fenerbahçe sakatlık kabusu! 3 stoper devam edemedi

Fenerbahçe,Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'u 5-0 mağlup ederken karşılaşmada 3 yıldız isim sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda Erzurumspor ile oynadığı mücadelede galibiyet sevinci yaşarken, üst üste gelen sakatlıklarla sarsıldı.

Sarı-lacivertlilerin üç savunma oyuncusu, peş peşe yaşanan talihsiz sakatlıklarla sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Savunmada zincirleme kriz

Karşılaşmanın 54. dakikasında Fenerbahçe’nin deneyimli stoperi Alexander Djiku, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Yerine giren Diego Carlos, sadece 7 dakika sahada kalabildi ve 61. dakikada sakatlık yaşayarak oyundan alındı. Teknik ekip bu kez genç savunmacı Yusuf Akçiçek’i sahaya sürdü. Ancak Yusuf da 75. dakikada sakatlandı ve oyunu terk etmek zorunda kaldı.

Teknik ekip zor durumda

Üç savunmacının da aynı maçta sakatlanması, Fenerbahçe teknik heyetini zorlu bir sürece soktu. Özellikle savunma hattında yaşanan bu sakatlık dalgası, önümüzdeki maçlar için kadro planlamasında sıkıntı yaratabilir.

Fenerbahçe, Erzurumspor karşısında farklı bir galibiyet elde etse de bu sakatlıklar, galibiyet sevincine gölge düşürdü. Teknik direktör Jose Mourinho ve sağlık ekibi, sakatlıkların ciddiyetini değerlendirmek için kapsamlı bir çalışma başlatacak.

Fenerbahçe taraftarı, takımdaki bu eksikliklerin nasıl giderileceğini merakla beklerken, sarı-lacivertlilerin gelecek maçlarda nasıl bir savunma kurgusuyla sahaya çıkacağı da büyük bir soru işareti.