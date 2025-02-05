Fenerbahçe kupada farklı kazandı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'ndaki ikinci maçında Erzurumspor FK'yi 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini Talisca, Cenk Tosun, Mert Hakan Yandaş ve En Nesyri kaydetti. Bu galibiyetle Fenerbahçe puanını 6'ya yükseltirken, Erzurumspor ikinci maçında da mağlubiyetle tanıştı.

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Erzurumspor FK'yi konuk etti.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakayı Fenerbahçe 5-0 kazandı. Karşılaşmada Sarı-lacivertlilerin galibiyet gollerini 33. dakikada Anderson Talisca, 50. dakikada penaltıdan Cenk Tosun, 79. dakikada Mert Hakan Yandaş ile 81 ve 89. dakikalarda En Nesyri attı.

Bu sonuçla Türkiye Kupası'nda oynadığı ikinci maçtan da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, puanını 6'ya yükseltti. İlk karşılaşmada Göztepe'ye kaybeden Erzurumspor, bu mücadeleden de yenilgi ile ayrıldı ve puanla tanışamadı.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nın üçüncü maçında 26 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Erzurumspor da aynı gün evinde İstanbulspor'u ağırlayacak.

Fenerbahçe 5 - 0 Erzurumspor

90'Maçta son düdük geldi. Fenerbahçe, Erzurumspor'u kupa mücadelesinde 5-0 gibi net bir skorla mağlup etti.

90'Maçın sonuna 2 dakikalık ilave süre eklendi.

89'GOL! Fenerbahçe, En Nesyri'nin golüyle Kadıköy'de 5 farklı üstünlüğü yakaladı.

84'Filip Kostic'in pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Oğuz Aydın, yerden şut denedi. Top doğrudan kaleci Göktuğ'da kaldı.

81'GOL! Fenerbahçe, En Nesyri'nin golüyle farkı açmaya devam ediyor. Oğuz Aydın'ın ara pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Youssef En-Nesyri, kaleciyi geçerek topu boş kaleye gönderdi, 4-0.

78'GOL! Fenerbahçe, Mert Hakan'ın jeneriklik golüyle skoru 3-0'a getirdi. Savunmanın yaptığı pas hatasını iyi değerlendiren Oğuz Aydın pasını bekletmeden ceza yayı gerisindeki arkadaşı Mert Hakan Yandaş'a gönderdi. Tecrübeli oyuncu sağ ayağının içi ile harika bir şut çıkararak meşin yuvarlağı sağ üst köşeden filelerle buluşturdu.

73'Fenerbahçe'de sakatlık kabusu sürüyor. Yusuf Akçiçek de oyuna devam edemiyor.

65'Sakatlıklar sonrası maçın temposu düştü.

63'Savunmanın yaptığı pas hatasını değerlendiren Salih Sarıkaya ceza yayı sağ çaprazından kaleyi düşündü ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

50'GOL! Fenerbahçe, Cenk Tosun'un penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı. 2-0.

49'PENALTI! Fenerbahçe'de sağdan ceza sahasına giren Cenk Tosun, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Karar penaltı.

46'Maçta ikinci yarı başladı.

Maçta ilk yarı 1-0'lık Fenerbahçe üstünlüğü ile tamamlandı.

45'İlk yarının sonuna en az 3 dakikalık kayıp zaman işaret edildi.

42'DİREK! Sağ kanattan gelişen atakta Cengiz Ünder ortasını ön direğe doğru gönderdi. Gelen topa iyi yükselen İsmail Yüksek'in kafa vuruşunda top üst direkten döndü.

33'GOL! Fenerbahçe, Talisca'nın golüyle maçta öne geçti. Savunma arkasına atılan topu önüne iyi alan Brezilyalı yıldız, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda düzgün bir plase ile skoru 1-0'a getirdi.

30'Fenerbahçe'de Talisca, ceza sahasında Gökhan'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı ama oyun devam etti.

26'Fenerbahçe, bu dakikalarda rakip yarı alanda baskısını artırıyor.

Pozisyon22'PENALTI İTİRAZLARI! Cenk'in pası ile hızla ceza sahasına giren Cengiz Ünder, sağ çaprazdan şutunu çekti. Top yandan dışarı gitti. Fenerbahçeli oyuncular bu pozisyonda Cengiz'in arkadan itildiğini ve kararın penaltı olması gerektiğini hakeme iletiyor.

19'Mert Hakan'ın pası ile sol çaprazda topla buluşan Talisca, ceza sahasına girmeden şutunu çekti. Kaleci Göktuğ kurtardı, dönen topu savunma uzaklaştırdı.

16'Erzurumspor'da Mustafa Yumlu sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemeyecek gibi görünüyor.

8'Sağ çağrazda topla buluşan Mert Hakan Yandaş ortasını uzak direğe doğru gönderdi ancak bu topa takım arkadaşı Cenk Tosun yetişemedi.

4'Fenerbahçe, kendi yarı sahasında yaptığı hazırlık paslarıyla rakip yarı sahada boşluk arıyor.

1'Kadıköy'de ilk düdük geldi ve mücadele başladı.

Fenerbahçe - Erzurumspor ilk 11'ler

Fenerbahçe: Ertuğrul, Çağlar, Djiku, Skriniar, Levent, İsmail, Amrabat, Mert Hakan, Cengiz, Talisca, Cenk

Erzurum FK: Göktuğ, Kırtay, Mustafa Yumlu, Orhan, Celal, Özgür, Azubuike, Salih, Mamba, Eren Tozlu, Sylla