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Jose Mourinho: Goller keyif vericiydi: İki maçın da zorluk derecesi çok yüksek değildi

Jose Mourinho: Goller keyif vericiydi: İki maçın da zorluk derecesi çok yüksek değildi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Kupada oynadığımız iki maçın da zorluk derecesi çok yüksek değildi. Kasımpaşa’nın gençlerine ve alt ligde yer alan bir takıma karşı oynadık. Bizler bu iki maçı da ciddiye aldık. Oyuncular verdiğim süreyi pozitif kullandı" dedi.

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Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Jose Mourinho'nun ekibi Fenerbahçe evinde Hakan Kutlu'nun yönetimindeki Erzurumspor FK'yi 5-0 mağlup etti.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe'nin gollerini 33. dakikada Anderson Talisca, 50. dakikada penaltıdan Cenk Tosun, 78. dakikada Mert Hakan Yandaş, 81 ve 89. dakikalarda ise Youssef En-Nesyri kaydetti.

Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

"BİRİNCİ YARI KOLAY OLMADI"

Mourinho, sözlerine şöyle başladı:

Birinci yarı kolay olmadı. Rakibimiz iyi savunma yaptı, bizler hızlı oynamayı beceremedik. İlk yarıda 1 gol atmayı becerdik. Devre arasında oyunun şiddetini artırmamız gerektiğini konuştuk. Sonra maçı bitirmeyi başardık.

"GOLLER KEYİF VERİCİYDİ"

Gollerin keyif verici olduğunu belirten Mourinho, şu şekilde konuştu:

Goller keyif vericiydi. Bugünkü hedefimiz puanımızı 6'ya çıkardık. Bir üst tura çıkmak için puanlar almamız gerektiğini düşünüyorum. Hedefimiz bu.

"6 PUANIN YETERLİ OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

Kupa maçlarında oyuncularının verdiği süreyi pozitif değerlendirdiğini belirten Jose Mourinho, şu sözleri sarf etti:

Kupada oynadığımız iki maçın da zorluk derecesi çok yüksek değildi. Kasımpaşa’nın gençlerine ve alt ligde yer alan bir takıma karşı oynadık. Bizler bu iki maçı da ciddiye aldık. Oyuncular verdiğim süreyi pozitif kullandı. Bir üst tura çıkabilmek için 6 puanın yeterli olmadığını düşünüyorum.

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