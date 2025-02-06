MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili iddialara açıklama

MHP kaynakları, Devlet Bahçeli’nin rahatsızlandığı iddialarıyla ilgili yalnızca rutin sağlık kontrollerinden geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bahçeli’nin öksürük rahatsızlığı nedeniyle grup toplantısının iptal edildiğini, ancak spekülasyonların asılsız olduğunu belirtti.

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MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin çıkan haberlere MHP kaynaklarından açıklama geldi

BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

MHP kaynaklarından yapılan açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yalnızca rutin bir sağlık kontrolünden geçtiği ve herhangi bir sağlık sorununun olmadığı ifade edildi.

Devlet Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürü Çeliker: "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli kontrollü bir şekilde planlanan zaman aralığında bazı tetkikler ve check-up yapılmak üzere tahlilleri ve sonuçları değerlendirerek akabinde tekrar mesaisine devam edecektir"

AÇIKLAMA YAPILDI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi, "Partimizin bu hafta yapılması beklenen grup toplantısı, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yakalandığı öksürük rahatsızlığının devam etmesi sebebiyle iptal edilmiştir.

Hâl böyleyken bazı müzmin çevrelerce Sayın Genel Başkanımızın rahatsızlığına dair kamuoyunda asılsız dedikodular dolaştırılmaya başlanmış, maksatlı ve kötü niyetli spekülasyonlar üretilmeye teşebbüs edilmiştir.

Alınan sağlık tedbirleri ve sürdürülen tedaviye rağmen Sayın Genel Başkanımızın öksürüğünün geçmemesi üzerine; hekimlerimiz, daha ileri tetkikler yapılması tavsiyesinde bulunmuşlardır. Söz konusu rahatsızlığın kalıcı tedavisine yönelik çok yönlü tıbbi test ve değerlendirmeler sürmektedir. Sayın Genel Başkanımızın sağlığı yerindedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."