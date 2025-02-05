Son 48 saatte 200'den fazla deprem olduğu Santorini'nin korkunç izleri İzmir Çeşme'de çıktı

Santorini Adası'nda ziyaretçiler ve yerleşik halkın dahil olduğu yaklaşık 9 bin kişi, büyük bir deprem olabileceği endişesiyle Ada'yı terk etti. Hava yolu şirketleri de okulların da cumaya kadar tatil edildiği Ada'dan ayrılmak isteyenler için ek seferler koydu.