Son 48 saatte 200'den fazla deprem olduğu Santorini'nin korkunç izleri İzmir Çeşme'de çıktı
Türkiye'nin yanı başındaki dibindeki Santorini adasındaki yüzlerce deprem meydana geldi. Binlerce kişinin kaçtığı Santori gündeme otururken, İzmir Çeşme4de 2009-2019 yıllarındaki kazılarda elde edilen bulgular, 3 bin 500 yıl önce patlayan Santorini Volkanı'nın oluşturduğu tsunaminin Ege kıyılarında yarattığı yıkıma dair izler sunuyor.
Son 48 saat içinde 200’den fazla depremin kaydedildiği Santorini ve Yamurgi hattında, 2024'ten bu yana 2 bin 500'den fazla sismik hareketlilik yaşandı. Son depremlerin 2011-2012 dönemindeki sismik aktivite ile benzerlik gösterdi.
Santorini Adası'nda ziyaretçiler ve yerleşik halkın dahil olduğu yaklaşık 9 bin kişi, büyük bir deprem olabileceği endişesiyle Ada'yı terk etti. Hava yolu şirketleri de okulların da cumaya kadar tatil edildiği Ada'dan ayrılmak isteyenler için ek seferler koydu.
Mikro depremlerin büyüyerek 4,0 ve üzeri büyüklüğe ulaşmasının, bölgede aktif volkanik hareketliliğin işareti olabileceğine dikkat çekiliyor. Uzmanlardan oluşan uluslararası bir araştırma grubunun da bugün bölgeye giderek özel sensörlü cihazlarla denizaltında incelemelerde bulunması planlanıyor.
Öte yandan İzmir'in Çeşme ilçesindeki Bağlararası'nda 2009-2019 yıllarındaki kazılarda elde edilen bulgular, 3 bin 500 yıl önce patlayan Santorini Volkanı'nın oluşturduğu tsunaminin Ege kıyılarında yarattığı yıkıma dair izler sunuyor.