ABD'nin ardından bir karar da İsrail'den! Resmen çekildiler

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD Başkanı Donald Trump'ın BM İnsan Hakları Konseyinden çekilme kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, İsrail'in de konseyi "antisemitik" olmakla suçlayarak ayrıldığını duyurdu. Trump, daha önce UNRWA ve BM İnsan Hakları Konseyinden çekilme kararnamesini imzalamıştı.Abone ol
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün imzaladığı kararnameyle UNRWA ve BM İnsan Hakları Konseyinden çekilmesinin ardından ülkesinin de aynı kararı aldığını duyurdu.
Saar X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesini BM İnsan Hakları Konseyinden geri çeken kararını memnuniyetle karşıladıklarını aktardı.
UNHRC'nin "Orta Doğu'daki tek demokrasi olan İsrail'i saplantılı bir şekilde şeytanlaştırdığını" iddia eden Saar, konseyi "antisemitik" olmakla suçladı.
Saar, İsrail'in ayrımcılığa uğradığını öne sürerek konseyden çekildiklerini açıkladı.
TRUMP KARARNAME İMZALAMIŞTI
ABD Başkanı Trump, ülkesini Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile UNHRC'den geri çeken başkanlık kararnamesini imzalamıştı.