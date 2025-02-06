Muharrem İnce'nin CHP'ye geçeceği konuşuluyor! "30 milyon liralık kriz" iddiası

Kulislerde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin yeniden CHP'ye katılacağı konuşulurken ortaya atılan iddia dikkat çekti. İnce'nin partisinin 30 milyon lira borcu nedeniyle CHP'de kriz çıktığı öne sürüldü.

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CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce'nin, yeniden eski partisine katılacağı öne sürüldü. Memleket Partisi yöneticilerinin Parti Meclisi'nde oy birliği ile aldıkları karar gereği parti yöneticilerinin CHP’ye katılması ve partinin feshedilerek borç ve alacaklarıyla CHP’ye devri için Genel Başkan Muharrem İnce’ye tam yetki verdikleri öne sürüldü.

30 milyon liralık borç kime kalacak?

Türkiye Gazetesinin haberine göre Memleket Partililer, fesih kararından sonra borç ve alacaklarının da CHP’ye devredilmesi kararını hatırlattı. İddialara göre yapılan görüşmeler sırasında Memleket Partisi'nin çeşitli kalemlerde 30 milyon lira borcu olduğu ortaya çıktı.

CHP borcu üstlenmiyor

CHP yönetimi, 30 milyon liralık borç bilgisini öğrendikten sonra Genel Başkan Muharrem İnce ve parti yönetiminin CHP’ye katılabileceğini ancak borç ve alacakların devrini kabul etmeyeceklerini bildirdi.

İnce sorulara yanıt vermedi

CHP kurmaylarının konuya ilişkin soruya “Sadece Muharrem Bey’in partiye katılacağını duyduk ama kesin bir bilgimiz yok. Şu an gündemimizde de yok” karşılığını verdiği bildirildi. Nefes gazetesinde yer alan habere göre ise Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bu konudaki sorularına cevap vermek istemedi.

"Her göreve hazırım"

Geçen hafta CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel tesislerinde yemekte buluşmuştu. İnce'nin yemekte kesinlikle genel başkanlık gibi bir düşüncesinin olmadığını, verilecek her görevi yapmaya hazır olduğunu söylediği öne sürülmüştü.