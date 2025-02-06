BIST 9.807
DOLAR 35,91
EURO 37,40
ALTIN 3.303,71
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kapıkule'de bir tırda 67 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Kapıkule'de bir tırda 67 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda tırda 67 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, tır sürücüsü tutuklandı.

Abone ol

Edirne Gümrük Muhafaza ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giren risk analizi çerçevesinde şüpheli görülen tırı arama hangarına çekti.

Yapılan x-ray taraması sonrası yoğunluk belirlenen bölgeler narkotik dedektör köpeği Cash'ın da katılımıyla arandı.

Tırın şoför mahallindeki özel bir bölmeye gizlenmiş 67 kilogram uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan sürücü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ferdi Tayfur'un eski eşi Necla Nazır hastaneye kaldırıldı! Sebebi ortaya çıktı
Foto Galeri Ferdi Tayfur'un eski eşi Necla Nazır hastaneye kaldırıldı! Sebebi ortaya çıktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Basketbol BKT Avrupa K﻿upası'nda play-off eşleşmeleri belli oldu
Basketbol BKT Avrupa K﻿upası'nda play-off eşleşmeleri belli oldu
Türkiye'nin nüfusu belli oldu! Önceki yıla göre 292 bin 567 kişi arttı
Türkiye'nin nüfusu belli oldu! Önceki yıla göre 292 bin 567 kişi arttı
Muharrem İnce'nin CHP'ye geçeceği konuşuluyor! "30 milyon liralık kriz" iddiası
Muharrem İnce'nin CHP'ye geçeceği konuşuluyor! "30 milyon liralık kriz" iddiası
Emine Erdoğan, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı
Emine Erdoğan, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı
Eğitime kar engeli! 6 ilçede okullar tatil edildi
Eğitime kar engeli! 6 ilçede okullar tatil edildi
Geçen ay 'en sıcak ocak' oldu
Geçen ay 'en sıcak ocak' oldu
Hatay Meclis Binası ayağa kalkıyor
Hatay Meclis Binası ayağa kalkıyor
Trendyol Süper Lig 23. hafta programı: Haftanın açılış maçı Samsun'da
Trendyol Süper Lig 23. hafta programı: Haftanın açılış maçı Samsun'da
Juventus'ta Kenan Yıldız'ın Torino'ya attığı gol, Serie A'da "Ocak ayının golü" seçildi
Juventus'ta Kenan Yıldız'ın Torino'ya attığı gol, Serie A'da "Ocak ayının golü" seçildi
Ege'de az önce yeni bir deprem daha oldu! AFAD açıkladı
Ege'de az önce yeni bir deprem daha oldu! AFAD açıkladı
İzmir ve Manisa'da FETÖ operasyonu
İzmir ve Manisa'da FETÖ operasyonu
Trump, trans sporcuları kadın spor müsabakalarından men eden kararnameye imza attı
Trump, trans sporcuları kadın spor müsabakalarından men eden kararnameye imza attı