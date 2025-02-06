Kapıkule'de bir tırda 67 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda tırda 67 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, tır sürücüsü tutuklandı.Abone ol
Edirne Gümrük Muhafaza ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giren risk analizi çerçevesinde şüpheli görülen tırı arama hangarına çekti.
Yapılan x-ray taraması sonrası yoğunluk belirlenen bölgeler narkotik dedektör köpeği Cash'ın da katılımıyla arandı.
Tırın şoför mahallindeki özel bir bölmeye gizlenmiş 67 kilogram uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan sürücü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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