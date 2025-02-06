Ferdi Tayfur'un eski eşi Necla Nazır hastaneye kaldırıldı! Sebebi ortaya çıktı

Ferdi Tayfur'ın vefatının ardında Necla Nazır yaptığı ilk açıklamada "Çok üzgünüm, 33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Gerçekten çok üzgünüm, nurlarda yatsın. Rabbim onu Regaip Kandili'nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş" ifadelerini kullandı.