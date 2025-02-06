Ferdi Tayfur'un eski eşi Necla Nazır hastaneye kaldırıldı! Sebebi ortaya çıktı
Ferdi Tayfur'un vefatının ardından yaşadığı polemiklerle gündemde olan Yeşilçam oyuncusu Necla Nazır hastaneye kaldırıldı. Yürümekte güçlük çeken 68 yaşındaki Necla Nazır'a damadı eşlik etti.
Ferdi Tayfur'un hayat arkadaşı ve Çeşme, Çarıklı Milyoner, Delisin, Ateş Böceği gibi birçok filmde rol alan Necla Nazır sevenlerini korkuttu. Hastanede görüntülenen oyuncu Necla Nazır'ın yürümekte güçlük çektiği ve tekerlekli sandalye ile tedavi altına alındığı görüldü.
Necla Nazır, kızı Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'un cenazesinde yaşadığı tartışma sonrası sık sık gündeme geldi. Baba ve kızı gerilime dahil olan Necla Nazır dün hastanede görüntülendi.
Böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan Necla Nazır'a damadı eşlik etti.
Ferdi Tayfur'ın vefatının ardında Necla Nazır yaptığı ilk açıklamada "Çok üzgünüm, 33 yıllık hayat arkadaşım ve çocuğumun babasıydı. Gerçekten çok üzgünüm, nurlarda yatsın. Rabbim onu Regaip Kandili'nde yanına aldı, demek ki kıymetli biriymiş" ifadelerini kullandı.