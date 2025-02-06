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Basketbol BKT Avrupa K﻿upası'nda play-off eşleşmeleri belli oldu

Basketbol BKT Avrupa K﻿upası'nda play-off eşleşmeleri belli oldu

Basketbol BKT Avrupa Kupası 8'li finallerinde Türk Telekom, Karadağ'ın Buducnost VOLI, Beşiktaş Fibabanka ise Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımıyla eşleşti.

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Turnuvanın grup aşamasındaki karşılaşmaların tamamlanmasıyla play-off resmi de netleşti.

Organizasyonda yer alan Türk kulüplerinden Bahçeşehir Koleji, A Grubu'nu lider bitirerek adını doğrudan çeyrek finale yazdırdı.

Aynı grupta mücadele eden Beşiktaş, grubunu 5. tamamlayarak 8'li final turunda B Grubu'nun 4'üncüsü Cedevita Olimpija'nın rakibi oldu. Siyah-beyazlılar, turu geçmesi halinde Bahçeşehir Koleji'nin karşısına çıkacak.

B Grubu'nda 3. sırayı alan Türk Telekom ise A Grubu'nun 6'ncısı Buducnost VOLI ile eşleşti. Başkent ekibi, turu atlarsa İsrail temsilcisi Hapoel Shlomo'nun çeyrek finaldeki rakibi olacak.

Sekizli finaller 4-5 Mart tarihlerinde tek maç üzerinden oynanacak. Türk Telekom, Buducnost VOLI'yi Ankara'da ağırlayacak, Beşiktaş Fibabanka ise Cedevita Olimpija'yla Slovenya'da karşılaşacak.

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