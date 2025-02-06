BIST 9.827
DOLAR 35,88
EURO 37,27
ALTIN 3.298,29
HABER /  GÜNCEL

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Aile hekimliğine geçiş genelgesine yeni düzenleme

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Aile hekimliğine geçiş genelgesine yeni düzenleme

Sağlık Bakanlığınca yayımlanan yeni genelgeyle, aile hekimleri, aynı il içerisinde olmak kaydıyla herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın hizmet puanına göre boş bulunan aile hekimliği birimlerini tercih edebilecek.

Abone ol

Sağlık Bakanlığınca yayımlanan yeni genelgeyle, aile hekimleri, aynı il içerisinde olmak kaydıyla herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın hizmet puanına göre boş bulunan aile hekimliği birimlerini tercih edebilecek.

DÜZENLEME YAPILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada,

"Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri"ne dair genelgenin revize edilerek, taşra teşkilatlarına duyurulduğu belirtildi.

Açıklamada, mevcut durumda, devlet hizmet yükümlülüğüyle atanan aile hekimi, sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi bakımından yalnızca aynı düzeyde veya daha alt düzeyde bir ilçede aile hekimliği birimini tercih edebilirken, yeni düzenlemeyle aile hekimlerinin, aynı il içerisinde olmak kaydıyla herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın hizmet puanına göre boş bulunan aile hekimliği birimlerini tercih edebileceği aktarıldı.

Daha önce kamuoyunda 3+1 sözleşmeli olarak bilinen 45/A statüsünde çalışan ebe ve hemşireler, aile hekimliği birimlerinde sözleşmeli olarak çalışamazken, düzenlemeyle bundan sonra aile hekimliği birimlerinde çalışabileceği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mevcut durumda, sözleşmeli çalışan aile hekimleri, sözleşmesi yenilenmediğinde, sözleşmesi feshedildiğinde veya sözleşmesi kendiliğinden sona erdiğinde herhangi bir süre kısıtlaması olmaksızın yeni bir yerleştirme kapsamında yeniden sözleşme yapabilirken, yapılan düzenlemeyle sözleşmesi yenilenmeyen, sözleşmesi feshedilen veya sözleşmesi kendiliğinden sona eren aile hekimleri, en az 2 yıl süre geçtikten sonra yeni bir yerleştirme kapsamına dahil edilebileceklerdir."

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail ordusu, Batı Şeria'da bir caminin girişini havaya uçurdu
İsrail ordusu, Batı Şeria'da bir caminin girişini havaya uçurdu
Deprem korkularına karşı en etkili çözüm: EMDR terapisi
Deprem korkularına karşı en etkili çözüm: EMDR terapisi
Altın fiyatları belli oldu! Dün rekor kırmıştı bugün çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları belli oldu! Dün rekor kırmıştı bugün çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu?
ABD gemileri Panama Kanalı'ndan ücretsiz mi geçecek? Panama'dan açıklama
ABD gemileri Panama Kanalı'ndan ücretsiz mi geçecek? Panama'dan açıklama
Kapıkule'de bir tırda 67 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Kapıkule'de bir tırda 67 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Basketbol BKT Avrupa K﻿upası'nda play-off eşleşmeleri belli oldu
Basketbol BKT Avrupa K﻿upası'nda play-off eşleşmeleri belli oldu
Türkiye'nin nüfusu belli oldu! Önceki yıla göre 292 bin 567 kişi arttı
Türkiye'nin nüfusu belli oldu! Önceki yıla göre 292 bin 567 kişi arttı
Muharrem İnce'nin CHP'ye geçeceği konuşuluyor! "30 milyon liralık kriz" iddiası
Muharrem İnce'nin CHP'ye geçeceği konuşuluyor! "30 milyon liralık kriz" iddiası
Emine Erdoğan, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı
Emine Erdoğan, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı
Eğitime kar engeli! 6 ilçede okullar tatil edildi
Eğitime kar engeli! 6 ilçede okullar tatil edildi
Geçen ay 'en sıcak ocak' oldu
Geçen ay 'en sıcak ocak' oldu
Hatay Meclis Binası ayağa kalkıyor
Hatay Meclis Binası ayağa kalkıyor