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İsrail ordusu, Batı Şeria'da bir caminin girişini havaya uçurdu

İsrail ordusu, Batı Şeria'da bir caminin girişini havaya uçurdu

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Tammun beldesine düzenlediği baskında, bir caminin girişini havaya uçurdu. Olayın ardından belde sakinlerine sokağa çıkma yasağı getirildi.

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İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Tammun beldesine bu sabah saatlerinde baskın düzenledi. Ordunun gerçekleştirdiği operasyonda, beldedeki bir caminin giriş kısmı havaya uçuruldu. Olay sonrası, belde sakinlerinin sokağa çıkmalarını yasaklayan İsrail güçleri, bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı.

Filistinli aktivist Eymen Garib, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tammun beldesindeki Huzeyfe İbn el-Yemen Camisinin girişine İsrail güçleri tarafından saldırı düzenlendiğini aktardı.

BATI ŞERİA'DA SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İsrail askerlerinin 4 gündür Tammun'a saldırılarına devam ettiğini ifade eden Garib, sabah saatlerinden itibaren sokağa çıkma yasağı uyguladığını ve evlere baskın yaparak Filistinlileri gözaltına aldığını kaydetti.

Garib, "Bazı durumlarda doğum için saatlerce ambulansın gelmesi bekleniyor." dedi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 21 Ocak'ta Batı Şeria'nın kuzeyinde, Cenin kenti ve mülteci kampının yanı sıra ve çevre beldelere yönelik başlattığı saldırılarda 25 Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı.

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