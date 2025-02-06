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İspanya'dan hac ibadeti için at sırtında yola çıktılar Saraybosna'ya ulaştılar

İspanya'dan hac ibadeti için at sırtında yola çıktılar Saraybosna'ya ulaştılar

İspanya'dan yola çıkan, hac ibadetini yerine getirebilmek için 3 aydır at sırtında yolculuk yapan Abdelkader Harkassi, Abdallah Hernandez ve Tariq Rodriguez, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya ulaştı.

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İspanya'nın güneyinden 3 ay önce yola çıkan 3 arkadaş, Endülüs Müslümanlarının 500 yıl önceki hac yolculuğunu yaşamak ve hac ibadetini yerine getirebilmek adına at sırtında seyahat ediyor.

At sırtında 8 bin kilometreden fazla bir yolu kat edecek hacı adayları, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye üzerinden Suudi Arabistan'a ulaşmayı hedefliyor.

Yolculuklarının duraklarından biri olan Saraybosna'ya da uğrayan hacı adayları, tarihi Başçarşı'yı at sırtında gezdi. Hacı adayları, şehirde bulunan turistler ve vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Başçarşı'da bulunan Osmanlı eserlerini de ziyaret eden Abdelkader Harkassi, Abdallah Hernandez ve Tariq Rodriguez, kendilerine ilgi gösteren turistler ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hacı adayları, Saraybosna'daki Hacı Camisi'ni ziyaret ederek, Boşnakların hac geleneğini de deneyimledi.

Harkassi, Hernandez ve Rodriguez, yolculuklarını kayıt altına alarak, sosyal medya hesaplarından paylaşım da yapıyor.

"Avrupa'nın çoğunu gezdik, şimdi Saraybosna'dayız"

Hac yolculuğunu organize eden Harkassi, yaptığı açıklamada, hac rüyalarını gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi.

İspanya'nın Endülüs bölgesinden geldiklerini aktaran Harkassi, "Avrupa'nın çoğunu gezdik, şimdi Saraybosna'dayız. Burası gezimizin zirvesi elhamdülillah. Boşnak halkına teşekkür ederiz. Sınırı geçtiğimizden beri bize çok yardım ettiler." dedi.

Harkassi, yeni atlar aldıklarını ve bundan dolayı çok mutlu olduklarını kaydetti.

Sınırlarda atlarla geçerken sorunlar yaşadıklarını belirten Harkassi, "Sırbistan için izin alamadık. Geçen hafta hükümetleri düşmüş. Dolayısıyla işlemlerimizi halledemedik." ifadesini kullandı.

Saraybosna'da hacı adaylarının hacca gitmeden önce uğradığı camiyi de ziyaret ettiklerini aktaran Harkassi, Boşnaklara yardımları için teşekkür etti.

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