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Memleket Partisi'nden '30 milyon liralık' borç açıklaması: Tamamen asılsızdır

Memleket Partisi'nden '30 milyon liralık' borç açıklaması: Tamamen asılsızdır

Memleket Partisi’nden yapılan açıklamada, partinin CHP’ye olası katılımının partinin 30 milyon liralık borcu yüzünden krize döndüğü iddiaları yalanlanarak "Memleket Partisi’nin kimseye 5 kuruş borcu yoktur. Ortaya atılan iddialar tamamen hayal ürünü ve asılsızdır" denildi.

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Memleket Partisi, “Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin CHP’ye katılması, partisinin 30 milyon liralık borcu yüzünden krize dönüştü” şeklinde yer alan haberlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Memleket Partisi’nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, borç iddiaları yalanlandı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Memleket Partisi kıt imkanlarla kurulmuş; kurucularının, üyelerinin ve gönüllülerinin bağışlarıyla ayakta duran, kimsenin finanse etmediği tertemiz bir siyasi partidir. Memleket Partisi’nin kimseye 5 kuruş borcuyoktur. Ortaya atılan iddialar tamamen hayal ürünü ve asılsızdır."

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