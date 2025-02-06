BIST 9.837
DOLAR 35,89
EURO 37,29
ALTIN 3.295,60
HABER /  GÜNCEL

Depremde 4 kardeşini kaybeden Özer: Afetleri felakete çevirmemek bizim elimizde

Depremde 4 kardeşini kaybeden Özer: Afetleri felakete çevirmemek bizim elimizde

Tutuklanmasının üzerinden 100 gün geçen Ahmet Özer, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Abone ol

1976 yılında Van'ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen depremde 4 kardeşini kaybettiğini hatırlatan Özer, "Depreme Karşı Dirençli Kent' projesinin yarım kaldığını vurguladı. Özer, "Dört kardeşini depremde kaybetmiş biri olarak söylemek isterim ki doğal afetleri felakete çevirmemek bizim elimizde" diye konuştu.

Tutuklanarak yerine kayyum atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, cezaevindeki 100'üncü gününde 6 Şubat depremleriyle ilgili paylaştığı mesajında,"Dört kardeşini depremde kaybetmiş biri olarak söylemek isterim ki doğal afetleri felakete çevirmemek bizim elimizde" dedi.

Tutuklanmasının üzerinden 100 gün geçen Ahmet Özer, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 1976 yılında Van'ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen depremde 4 kardeşini kaybettiğini hatırlatan Özer, siyasi kumpas nedeniyle içeride olduğunu belirterek "Depreme Karşı Dirençli Kent' projesinin yarım kaldığını vurguladı.

Ahmet Özer, şu görüşlere yer verdi:

"Bugün Silivri Cezaevinde haksız ve hukuksuz bir biçimde mahkum edilmemin yüzüncü günü, 6 Şubat depreminin ise 2. yıl dönümü. Öncelikle depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allahtan rahmet, ailelerine ve halkımıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Deprem, sadece binaları yıkmadı. Ruhlarda derin izler, onarılmaz yaralar açtı. Ben her sarsıntıda kardeşlerime daha yakın hissederim kendimi.. Çünkü onlar bir depremde yitip gitti.. Dört kardeşini depremde kaybetmiş biri olarak söylemek isterim ki doğal afetleri felakete çevirmemek bizim elimizde. Başta ülkeyi yönetenler olmak üzere hepimizin üstüne düşen önemli görevler var. Bu yüzden büyük bir seferberlik ruhu ile olası deprem(ler)e karşı dirençli kentler yaratmak için çalışmalıyız. Bunun için depremleri sadece yıldönümlerinde hatırlayarak değil, onlara karşı her gün önlem alarak hazırlık yapmalıyız.

Esenyurt’umuzda 'Depreme Karşı Dirençli Kent' şiarı ile başlattığımız çalışmalar ne yazık ki bize reva görülen bir siyasi kumpasla yarıda kaldı. İstanbul’umuzu ve Esenyurt’umuzu depreme hazırlamak, geçmişin acı deneyimlerinden ders çıkarmak, bir daha aynı acıları yaşamamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Geçmiş olsun Türkiye. Unutmayalım, afetleri felakete çevirmemek bizim elimizde..."

ÖNCEKİ HABERLER
Kamuya ait cihazlarda DeepSeek'in kullanımı yasaklandı
Kamuya ait cihazlarda DeepSeek'in kullanımı yasaklandı
"Sahibinden" hakkında rekabet soruşturması açıldı
"Sahibinden" hakkında rekabet soruşturması açıldı
Depremde enkaz altındaki kızının elini tutmuştu! Mesut Hançer'in acısı ilk günkü gibi taze
Depremde enkaz altındaki kızının elini tutmuştu! Mesut Hançer'in acısı ilk günkü gibi taze
Trendyol Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Toyota şubat ayı kamşanyası 290 bin lira indirim fırsatı
Toyota şubat ayı kamşanyası 290 bin lira indirim fırsatı
Gazze'deki Filistinli çocuklardan Trump'a cevap
Gazze'deki Filistinli çocuklardan Trump'a cevap
İspanya'dan hac ibadeti için at sırtında yola çıktılar Saraybosna'ya ulaştılar
İspanya'dan hac ibadeti için at sırtında yola çıktılar Saraybosna'ya ulaştılar
Özel'den Erdoğan'a çağrı: Yeni bakanlık önerdi, adayını tarif etti
Özel'den Erdoğan'a çağrı: Yeni bakanlık önerdi, adayını tarif etti
Sağlık Bakanlığı duyurdu! Aile hekimliğine geçiş genelgesine yeni düzenleme
Sağlık Bakanlığı duyurdu! Aile hekimliğine geçiş genelgesine yeni düzenleme
İsrail ordusu, Batı Şeria'da bir caminin girişini havaya uçurdu
İsrail ordusu, Batı Şeria'da bir caminin girişini havaya uçurdu
Deprem korkularına karşı en etkili çözüm: EMDR terapisi
Deprem korkularına karşı en etkili çözüm: EMDR terapisi
Altın fiyatları belli oldu! Dün rekor kırmıştı bugün çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları belli oldu! Dün rekor kırmıştı bugün çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu?