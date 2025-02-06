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İstanbul’da su tankeri, tıp merkezine girdi

İstanbul’da su tankeri, tıp merkezine girdi

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde freni boşalan bir su tankeri, içerisinde tıp merkezinin de bulunduğu binaya çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

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İstanbul’da freni boşalan su tankeri, tıp merkezine girdiKaza, saat 11.15 sıralarında Başakşehir’deki Eski İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre cadde üzerinde seyreden 34 E 6912 plakalı su tankeri, freninin patlaması sonucu kontrolden çıkarak, içerisinde tıp merkezinin de bulunduğu bir binadaki boş dükkana çarptı.

Çarpma sonucu tankerde ve iş yerinde hasar meydana geldi.

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, henüz kimlik bilgileri öğrenilemeyen tanker sürücüsünün tankerden inerek olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

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