Asrın felaketinde hayatını kaybedenler "Anadolu Karanfili" ile anılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yılı dolayısıyla, devlet ve milletin kenetlenmesini simgeleyen "Anadolu Karanfili"ni, anma etkinliklerinin resmi sembolü olarak belirledi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devlet ve millet el birliğiyle asrın inşa seferberliği başlatıldı.

Bu sürecin bir parçası olarak, deprem bölgesi için umut, dayanışma, birlik ve beraberliği simgeleyen özel bir sembol olarak "Anadolu Karanfili" belirlendi.

Anadolu Karanfili, milletin ve devletin, depremden etkilenen 11 ile verdiği güçlü desteği, umudu, sevgiyi ve dayanışmayı simgeliyor.

Bu kapsamda Anadolu Karanfili, bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Bakanlık ev sahipliğinde Adıyaman'da düzenlenecek "Bir Oluruz" temalı anma töreninde kullanılacak.

Depremde hayatını kaybedenler, umudu, kardeşliği, sevgiyi ve dayanışmayı, yeniden ayağa kalkma gücünü temsil eden Anadolu Karanfili ile anılacak.

Törene katılanlar, deprem şehitleri için yakalarında Anadolu Karanfili'ni taşıyacak.

Bakan Kurum'dan paylaşım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "İyiliğin, kardeşliğin ve 11 ilimizin sembolü Anadolu Karanfili… Yitirdiğimiz canlarımızı saygıyla, sevgiyle ve rahmetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Karanfili'nin anlamı

Anadolu Karanfili, sadece bir çiçek değil, toplumun içinden gelen güçlü bir duygunun, birlik ve beraberliğin ifadesidir:

• Umudu simgeler: Depremin yıkıcı etkilerine rağmen yeniden ayağa kalkma gücünü temsil eder.

• Dayanışmayı gösterir: Tüm Türkiye’nin el ele vererek oluşturduğu yardımlaşma ruhunu yansıtır.

• Sevgiyi ve kardeşliği anlatır: Coğrafi sınırları aşarak insanları bir araya getiren bir sevgi ve bağlılık sembolüdür.

Anadolu Karanfili neden önemli?

Anadolu Karanfili, yaşanan büyük felaketin ardından, kaybettiklerimizi anmak ve afet bölgesine destek olmak amacıyla ortaya çıkan anlamlı bir semboldür. Acıyı paylaşmanın, iyiliği çoğaltmanın ve geleceğe umutla bakmanın bir ifadesi olarak, toplumun her kesiminden insanı ortak bir duygu etrafında birleştirmektedir. Özellikle 6 Şubat anma etkinliklerinde, Anadolu Karanfili, depremde hayatını kaybedenleri anmak ve dayanışma ruhunu yaşatmak için güçlü bir sembol olarak konumlandırılmıştır. Bu simge, deprem bölgesine destek veren gönüllüleri, sivil toplum kuruluşlarını ve devlet kurumlarını ortak bir amaç etrafında buluşturarak, birlik ve beraberliğin kalıcı bir hatırlatıcısı haline gelmiştir.