İspanyol basını Arda Güler'i hedef aldı : Melankoliye düşmüş

Real Madrid'de yeterli süre alamayan Arda Güler, kral kupasında Leganes maçında 76 dakika sahada kaldı. Kötü bir performas gösteren Güler, İspanyol basının eleştirisine maruz kaldı.

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Arda Güler'in ilk 11'de başladığı karşılaşmada Real Madrid, Leganes'i Kral Kupası'nın dışına itmekte oldukça zorlandı.

Eflatun-beyazlılar, 2-0 öne geçtikleri maçta üstünlüğü koruyamadı ve skor 2-2'ye geldi. 90+3'te Gonzalo sahneye çıktı ve attığı golle Real Madrid'i ipten aldı.

Maçta 76 dakika sahada kalan Arda Güler ise eleştiri oklarının hedefi oldu.

NTV Spor'un AS'tan aktardığı haberde Arda Güler için, "Güler, takım arkadaşlarına bakıp , Madrid'in size verdiği az sayıdaki fırsatı sıkı tutmanız gerektiğini anlamalı" ifadeleri kullanıldı.

Haberde ayrıca, "Türk'ün kalitesi çok ama fedakarlığı ve taktik düzeni yok. Ancelotti, maçı sahadaki pozisyonunu düzeltmekle geçirdi ancak pek başarılı olamadı. Sonunda maçın kritik bir anında onu oyundan alıp, belli bir kayıtsızlıkla yedek kulübesine davet etmeyi tercih etti" denildi.aşı

"İSYAN EDİP TEPKİ GÖSTERMEK YERİNE..."

Arda Güler için, "Dışarıdan bakıldığında Güler'in çıkış yılı gibi görünse de, içinde bulunduğu duruma isyanla tepki göstermek yerine, bir tür melankoliye düşmüş izlenimi veriyor" şeklinde eleştiride bulunuldu.

Ayrıca Arda Güler'in çevresinin futbolcuyu Real Madrid için yeterli olduğuna inandırdığı ve bunu yaparak ona yardımcı olmadıkları belirtildi.

Haberde son olarak, "Brahim'e bir baksa ve Madrid'de çok iyi olmanın yeterli olmadığını anlasa iyi olur" denildi.