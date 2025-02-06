Michy Batshuayi transferinde 17 saniye detayı

Michy Batshuayi, ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılıp Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankurt'a transfer oldu. Bu transferin perde arkasında gelişenler ise ortaya çıkmaya başladı.

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Galatasaray'da Belçikalı golcü Batshuayi 3 milyon euro'ya Eintracht Frankurt'a transfer oldu. Alman ekibi hafta başından bu yana Cimbom ile temastaydı fakat bonservis pazarlıkları nedeniyle transfer son ana kalmıştı.

MORATA DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

8 milyon euro talep eden Galatasaray yönetimi Frankfurt'un teklifine sıcak bakmadı hatta pazartesi öğle saatlerinde Frankfurt yetkilileri "Bu iş olmaz" diyerek süreci kapattı. Ancak Galatasaray, Álvaro Morata'nın transferinin ardından Batshuayi'yi elden çıkarmak için şartları değiştirdi.

17 SANİYE GERÇEĞİ

Saat 16:00 sularında yeniden başlayan süreç 4 saat içinde tamamlandı. Frankfurt belgeleri FIFA'nın Transfer Yönetim Sistemi'ne (TMS) tam 19:59:43'te yüklemeyi başardı. Eğer yalnızca 17 saniye daha gecikselerdi, transfer gerçekleşmeyecekti. Belçikalı yıldız Bundesliga ekibi ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı. (Fanatik)