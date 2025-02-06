Netanyahu’dan Trump’ın Gazze açıklamasına destek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın "Filistinlilerin Gazze'den yerinden edilmesi fikrinde yanlış bir şey yok" açıklamasını destekleyerek, bu öneriye övgülerde bulundu. Ancak Trump’ın danışmanları ve diplomatları, uluslararası arenada gelen sert eleştiriler sonrası açıklamalarını revize ederek geri adım atmak zorunda kaldılar.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’deki Filistinlilerin yerinden edilmesi fikrine dair yaptığı açıklamalara destek vererek, bu fikrin uygulanabilirliğini savundu. Netanyahu, Trump’ın Gazze’yi ABD’nin ele geçirmesi önerisine doğrudan bir onay vermezken, "Gazze'den ayrılmak isteyenler için gitme izni verilmesi" düşüncesine sıcak baktığını belirtti.

TRUMP’IN GAZZE PLANI: 'ETNİK TEMİZLİK'

Trump’ın Gazze Şeridi'ne ilişkin önerileri, birçok uluslararası kuruluş tarafından sert şekilde eleştirildi. Özellikle, Filistinlilerin kalıcı olarak yerinden edilmesi ve Gazze’nin ABD tarafından ele geçirilmesi, insan hakları savunucuları tarafından “etnik temizlik” olarak nitelendirildi. Trump’ın 25 Ocak’tan bu yana Gazze’deki Filistinlilerin Arap ülkeleri tarafından kabul edilmesi gerektiği fikri, Filistinli liderler ve Arap ülkeleri tarafından reddedildi.