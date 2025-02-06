Şırnaklı 513 öğrenci Corendon Airlines ile Çanakkale destanını yerinde görecek

Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen 'Şehr-i Nuh'tan Şehitler Diyarına' temalı Çanakkale gezisi, Corendon Airlines'ın ulaşım desteğiyle gerçekleştirilecek.

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Corendon Airlines'den yapılan açıklamaya göre, ortaokul ve liselerin 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinden oluşan 513 kişilik öğrenci grubu, Çanakkale'de yaşanan destansı mücadelenin önemini yerinde öğrenme fırsatı bulacak.

Çanakkale Valiliğinin destekleriyle düzenlenen ve ilki bugün olmak üzere, 7 ve 10 Şubat tarihlerinde de gerçekleştirilecek gezi, öğrencilerin vatan sevgisini pekiştirmeyi, tarih ve kültürle ilgili bilgilerini tazelemeyi amaçlıyor.

Corendon Airlines'ın Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan CAI 1915 sefer sayılı uçağıyla Çanakkale'ye hareket eden öğrenciler, bölgedeki kara ve deniz savaşlarının simge noktalarını ziyaret edecek.

Gezi kapsamında, öğrenciler şehitlikleri ziyaret ederek tarihi olayları uzman rehberlerden dinleyecek. Etkinlik, öğrencilerin tarih bilincini güçlendirmek ve milli mücadele ruhunu daha yakından hissetmelerini sağlamak amacıyla düzenleniyor.

Ziyaretlerin ardından öğrenciler, Corendon Airlines'ın dönüş uçuşuyla Şırnak'a ulaşacak.