BIST 9.820
DOLAR 35,89
EURO 37,29
ALTIN 3.307,99
HABER /  GÜNCEL

Şırnaklı 513 öğrenci Corendon Airlines ile Çanakkale destanını yerinde görecek

Şırnaklı 513 öğrenci Corendon Airlines ile Çanakkale destanını yerinde görecek

Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen 'Şehr-i Nuh'tan Şehitler Diyarına' temalı Çanakkale gezisi, Corendon Airlines'ın ulaşım desteğiyle gerçekleştirilecek.

Abone ol

Corendon Airlines'den yapılan açıklamaya göre, ortaokul ve liselerin 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinden oluşan 513 kişilik öğrenci grubu, Çanakkale'de yaşanan destansı mücadelenin önemini yerinde öğrenme fırsatı bulacak.

Çanakkale Valiliğinin destekleriyle düzenlenen ve ilki bugün olmak üzere, 7 ve 10 Şubat tarihlerinde de gerçekleştirilecek gezi, öğrencilerin vatan sevgisini pekiştirmeyi, tarih ve kültürle ilgili bilgilerini tazelemeyi amaçlıyor.

Corendon Airlines'ın Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan CAI 1915 sefer sayılı uçağıyla Çanakkale'ye hareket eden öğrenciler, bölgedeki kara ve deniz savaşlarının simge noktalarını ziyaret edecek.

Gezi kapsamında, öğrenciler şehitlikleri ziyaret ederek tarihi olayları uzman rehberlerden dinleyecek. Etkinlik, öğrencilerin tarih bilincini güçlendirmek ve milli mücadele ruhunu daha yakından hissetmelerini sağlamak amacıyla düzenleniyor.

Ziyaretlerin ardından öğrenciler, Corendon Airlines'ın dönüş uçuşuyla Şırnak'a ulaşacak.

ÖNCEKİ HABERLER
ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu: YKS başvuruları başladı
ÖSYM Başkanı Ersoy duyurdu: YKS başvuruları başladı
Arena Finans Faktoring, ismini Tera Finans Faktoring olarak değiştirdi
Arena Finans Faktoring, ismini Tera Finans Faktoring olarak değiştirdi
Kandilli Rasathanesi Müdürü açıkladı! Marmara'da deprem ihtimalinin en fazla olduğu yer
Kandilli Rasathanesi Müdürü açıkladı! Marmara'da deprem ihtimalinin en fazla olduğu yer
Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti
Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti
Yunanistan'da üçüncü tur seçimde de cumhurbaşkanı belirlenemedi
Yunanistan'da üçüncü tur seçimde de cumhurbaşkanı belirlenemedi
Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı!
Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı!
Fransa'dan Rusya'yı çıldırtan adım Ukrayna'ya teslim ettiler
Fransa'dan Rusya'yı çıldırtan adım Ukrayna'ya teslim ettiler
Trump'ın sözleri İsrail'e 'cesaret' verdi: İsrailli bakan IDF'ye 'Gazze talimatı' verdi
Trump'ın sözleri İsrail'e 'cesaret' verdi: İsrailli bakan IDF'ye 'Gazze talimatı' verdi
Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi için istenen ceza belli oldu
Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi için istenen ceza belli oldu
Netanyahu’dan Trump’ın Gazze açıklamasına destek
Netanyahu’dan Trump’ın Gazze açıklamasına destek
İspanyol basını Arda Güler'i hedef aldı : Melankoliye düşmüş
İspanyol basını Arda Güler'i hedef aldı : Melankoliye düşmüş
Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: Beraat talep edildi!
Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme: Beraat talep edildi!