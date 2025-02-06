Arena Finans Faktoring, ismini Tera Finans Faktoring olarak değiştirdi

Tera Finans Faktoring Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, "Tera Finans Faktoring olarak, müşteri memnuniyetini her zaman en ön planda tutarak, sektördeki en yüksek hizmet kalitesini sunmaya devam edeceğiz" dedi

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Arena Finans Faktoring, faaliyetlerine Tera Finans Faktoring adıyla devam edeceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yenilenen kimliği ve vizyonuyla sektördeki etkisini artırmayı hedefleyen Tera Finans Faktoring, isim değişikliğini, sektör temsilcilerini bir araya getiren tanıtım yemeğiyle duyurdu.

'BİZ İstanbul' restoranında düzenlenen tanıtım yemeğinde, katılımcılara şirketin hedefleri, vizyonu ve geleceğe yönelik planları hakkında ayrıntılı bilgiler verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Tera Finans Faktoring Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Türkiye'nin finansal çözümler üretme noktasında lider markası olmayı, yenilikçi ve sürdürülebilir finansal hizmetleriyle müşterilerinin büyüme süreçlerine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Yeni adıyla şirketin sektördeki duruşunun pekişeceğini kaydeden Tezmen, 'Tera Finans Faktoring olarak, müşteri memnuniyetini her zaman en ön planda tutarak, sektördeki en yüksek hizmet kalitesini sunmaya devam edeceğiz. İnovasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarında atacağımız adımlarla, sektördeki liderliğimizi daha da perçinleyeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Tezmen, finansal büyümenin yanı sıra müşteri portföyünü çeşitlendirme ve yeni pazarlara açılmanın hedefleri arasında bulunduğunu, stratejilerinin, şirketin sürdürülebilir büyüme vizyonuyla paralellik gösterdiğine değindi.

Dijital altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini ve bunu oldukça önemli bulduklarını belirten Tezmen, 'Çevrim içi platformlar üzerinden daha hızlı ve kolay hizmet sunma hedefimizle, küresel pazarda rekabet gücünü artırmayı planlıyoruz. Dijital ödeme sistemleri, mobil uygulamalar ve yeni nesil finansal ürünlerle, müşterilerimize her zaman en uygun çözümleri sunmayı hedefliyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

Tezmen, finansal başarının yanı sıra çevresel ve toplumsal sorumluluklara önem verdiklerinden bahsederek, 'Sürdürülebilir iş modellerini de benimseyerek toplumda ve doğada değer yaratmayı hedefliyoruz. Çevre dostu uygulamalar ve toplumsal sorumluluk projeleriyle, hem doğaya hem de topluma katkı sağlamaya devam edeceğiz.' şeklinde görüş belirtti.

'İsim değişikliğini, bir dönüm noktası olarak görüyoruz'

Tera Finans Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Erdal Yeniçeri ise yaşanan isim değişikliğini, şirketin misyonunu, vizyonunu ve sektördeki rekabet gücünü yeniden tanımlayan bir dönüm noktası olarak görüdüklerini vurguladı.

Yenilenen kimlikleriyle, müşteri odaklı hizmet anlayışını derinleştireceklerini, dijitalleşme ve yenileşime verdikleri önemle sektördeki konumlarını ileriye taşımayı amaçladıklarını aktaran Yeniçeri, şunları kaydetti:

'Finansal sektörün geleceğine yön verecek sürdürülebilir çözümler geliştirmek, Tera Finans Faktoring olarak yalnızca bugünümüzü değil, yarınımızı da şekillendireceğimiz bir strateji olacak. Müşterilerimize her zaman en hızlı, en verimli ve en güvenilir çözümleri sunarak, onların büyüme süreçlerine katkı sağlamaya devam edeceğiz.'