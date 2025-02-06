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Real Madrid'in eski yıldızı Marcelo, futbolculuk kariyerini sonlandırdı

Real Madrid'in eski yıldızı Marcelo, futbolculuk kariyerini sonlandırdı

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Real Madrid'deki 16 yıllık kariyeri ile öne çıkan 36 yaşındaki defans oyuncusu Marcelo, yeşil sahalara veda ettiğini duyurdu.

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36 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Bir oyuncu olarak yolculuğum burada sona erdi ama futbola hala verecek çok şeyim var. Her şey için teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Real Madrid formasıyla 16 sezonda 546 maça çıkan Marcelo, 5 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 Kulüpler Dünya Kupası, 3 UEFA Süper Kupası, 6 LaLiga, 2 Copa del Rey Kupası ve 5 İspanya Süper Kupası olmak üzere 25 kupa kazandı.

Milli takımda da 58 maçta forma giyen Brezilyalı oyuncu, geçen kasım ayında eski kulübü Flamengo'ya dönmüştü.

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