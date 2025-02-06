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Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın son yolculuğuna uğurlandı

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın vefat eden kardeşi Gürsoy Yalçın, son yolculuğuna uğurlandı.

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Kilyos Merkez Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazında, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanı Hüseyin Yücel, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Beşiktaş efsaneleri Rıza Çalımbay, Ziya Doğan, Recep Çetin, siyah-beyazlı takımın futbolcuları Mert Günok, Necip Uysal, Salih Uçan, Ersin Destanoğlu, Fenerbahçeli futbolcu Cenk Tosun, Eyüpspor forması giyen Dorukhan Toköz, spor, sanat ve iş dünyasının önde gelen isimleri Yalçın Ailesi'ni yalnız bırakmadı.

Teknik direktör Sergen Yalçın ve ailesi, cenaze namazı öncesinde taziyeleri kabul etti. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün eski başkanı Serdar Bilgili ve spor kulüpleri cenazeye çelenk gönderdi.

Gürsoy Yalçın'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

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