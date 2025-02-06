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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinde yılbaşına kadar 453 bin konut yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinde yılbaşına kadar 453 bin konut yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda, "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"nda konuştu. Cumhurbaşkan Erdoğan, "Yılbaşına kadar toplam 453 bin konut yapacak ve evine girmeyen, iş yerine kavuşmayan tek bir vatandaşımızı dahi bırakmayacağız." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Asrın felaketi' ülkemiz için doğrudan 104 milyar dolar, dolaylı olarak da 150 milyar dolarlık ağır bir maliyete yol açtı.

Devleti, deprem turistleri çekip gittikten sonra, tam 2 yıldır buralarda gece gündüz demeden süren inşa ve ihya çalışmalarıyla gösterdik.

(Kahramanmaraş merkezli depremler) O günlerde siyasi menfaat devşirmek amacıyla 'devlet nerede?' diye soranlara, 'devlet halkının yanında' cevabını verdik.

Yılbaşına kadar toplam 453 bin konut yapacak ve evine girmeyen, iş yerine kavuşmayan tek bir vatandaşımızı dahi bırakmayacağız.

(Deprem bölgesi) O gün yıkıntılarla dolan sokaklarımız bugün çocuklarımızın, gençlerimizin gülüşleri, ümit dolu çehreleriyle hamdolsun yeniden çiçekleniyor.

Deprem bölgemizin tamamında toplam uzunluğu 11 bin kilometreyi aşan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattını komple yeniliyoruz.

(Deprem bölgesi) Derslik sayımız 132 bin 168'e ulaştı. Bugüne kadar 524 okul ve 7 bin 500 dersliğin yapımını tamamladık."

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