Aylardır hastanede tedavi gören Kadir İnanır'ın son haline bakın
Beyin damarına pıhtı atması nedeniyle 9 aydır hastanede tedavi gören Yeşilçam'ın efsane ismi kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı.
Yeşilçam'ın yaşayan efsanelerinden bir olan Kadir İnanır, geçtiğimiz Mart ayında inme sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.
Tedavisi iyiye giden sanatçı 4 ay süren yoğun bakım sürecinin ardından önce normal odaya alınıp, ardından taburcu edilmişti.
Ancak temmuz ayında akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle bu kez başka bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Fizik tedavi süreci devam eden 75 yaşındaki sanatçının son hali ortaya çıktı.
Sağlık durumu yakından takip edilen Kadir İnanır’ı iş insanı Mithat Erdem ziyarete gitti. Erdem, birlikte çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından; "Can dostum Kadir İnanır... Daha güzel günlere!" notuyla paylaştı.