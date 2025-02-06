Azerbaycan, Rusya'ya nota gönderdi

Azerbaycan, başkent Bakü'deki "Rus Evi"nin kapatılmasına karar verdi. Konuyla ilgili Rusya'ya nota gönderilirken, merkezin tüzel kişilik olarak kayıtlı olmadığı ve mevzuatın ihlal edildiği kaydedildi.

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Azerbaycan, mevzuatı ihlal ettiği gerekçesiyle başkentteki Rus Evi'nin kapatılmasına karar verdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, yazılı açıklamasında Rusya'ya nota gönderildiğini duyurdu.

Rus Evi olarak bilinen Rusya Kültür Merkezi, Azerbaycan'da "Rusya Federasyonu Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği İçin Federal Ajans'ın (Rossotrudniçestvo)" Azerbaycan temsilciliği olarak faaliyet yürütüyordu.

Hacızade, Rus Evi'nin Azerbaycan'da tüzel kişilik olarak kayıtlı olmadığını ve ilgili mevzuatı ihlal ettiğini belirtti.

Hacızade, bu tür kuruluşların Azerbaycan'daki faaliyetlerinin ulusal mevzuat, ülkeler arası mütekabiliyet ilkesi ve ikili düzeyde varılan anlaşmalara göre düzenlendiğinin altını çizdi.

CASUSLUK İDDİASI

Azerbaycan basınında "Rus Evi"nin kültür merkezi olarak değil, casusluk amacıyla kullanıldığı yönünde haberler yapılmıştı.