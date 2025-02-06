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Eren Elmalı'nın transferi için Sarı-kırmızılı takım bastırıyor

Eren Elmalı'nın transferi için Sarı-kırmızılı takım bastırıyor

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin peşinde olduğu ileri sürülen milli sol bek Eren Elmalı'nın transferi için Sarı-kırmızılı takım mesafe kat etti.

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Ismail Jakobs'un yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sol beke takviye yapmak isteyen Galatasaray, bir süredir peşinde olduğu Eren Elmalı için yeniden atak yaptı.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ile temasa geçerek 24 yaşındaki Eren Elmalı için yeni tekliflerini iletti.

5 MİLYON EURO'YA TRANSFER BİTEBİLİR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray, Eren için 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor ile anlaşmaya çok yakın.

Transferle ilgili kısa süre içinde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Trabzonspor ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Eren Elmalı'nın güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

Yıldız futbolcu bu sezon 23 maçta forma giyip bir asistlik katkı yaptı.

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