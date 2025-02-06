İsrail cephesinden Trump'ın planına: 'Hüsran olur'

İsrailli siyasetçilerin büyük bir kısmı ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planını memnuniyetle karşılarken askeri uzmanlar teklifi gerçekçi bulmadı.

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İsrail'deki Maariv gazetesinin haberine göre, eski İsrail Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Amos Yadlin, ABD Başkanı Trump'ın illüzyon sattığını söyledi.

Yadlin, Trump'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşaması müzakerelerinde mutabakata varılması için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya illüzyon sattığını ve İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i de bu şekilde ikna ettiğini kaydetti.

Trump'ın teklifine desteğini "Burada İsrailliler için çok hoş bir plan sunuldu, umarım gerçekleşir." sözleriyle yorumlayan Yadlin, buna karşın başarı şansının "çok zayıf" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

'TEHLİKELİ VE GERÇEKÇİ DEĞİL'

Haaretz gazetesi askeri analisti Amos Harel, Trump'ın Gazze'de Filistinlileri yerinden etme planını "tehlikeli ve gerçekçi değil" şeklinde yorumladı.

Trump'ın Hamas'a karşı tavrının, hareketin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını sürdürme sebebini ortadan kaldıracağı düşüncesini paylaşan Harel, Gazze'deki diğer İsrailli esirlerin bedel ödemek zorunda kalacağını kaydetti.

Harel, ABD Başkanı Trump'ın kendisini "ezber bozucu radikal çözümler üreten birisi" şeklinde sunmaktan ve sürprizler yapmaktan hoşlandığını, fakat bu teklifin gerçekçi olmadığını sözlerine ekledi.

BARIŞA ZARAR VERECEK

Öte yandan Kanal 13'ün haberine göre İsrail'de muhalefetteki İşçi Partisi Milletvekili Haham Gilad Kariv, Gazze'deki 1,5 milyondan fazla Filistinlinin Mısır ve Ürdün'e gönderilmesi fikrinin, söz konusu ülkelerin siyasetini tehdit edeceğini, bunun da İsrail ile aralarındaki barışa zarar vereceğini söyledi.

TRUMP'IN TEPKİ ÇEKEN PLANI

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı.

Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunan Trump, bölgenin Filistinlileri topraklarından çıkarttıktan sonra yeniden inşa edilmesini savunmuştu.

Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralması ve bölgenin dünyanın farklı yerlerinden insanların yaşadığı "uluslararası" bir yer olmasını hayal ettiğini söylemişti.

İsrail'de yelpazenin merkezinden aşırı sağa siyasiler Trump'ın planından memnuniyetlerini dile getirmiş ve plana destek verdiklerini kaydetmişti.