Galatasaray, kupada Boluspor'u rahat geçti

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu’ndaki ikinci maçında Boluspor’u deplasmanda 4-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibin gollerini Morata, Eyüp Aydın, Yusuf Demir ve Ahmed Kutucu kaydederken, Boluspor’un tek golü Vüsal Isgandarli’den geldi. Galatasaray puanını 4’e çıkarırken, Boluspor grupta henüz puanla tanışamadı.Abone ol
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında Boluspor, sahasında Galatasaray’ı konuk etti.
Bolu Atatürk Stadı’nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 4-1 kazandı.
Galatasaray’ın gollerini 21. dakikada Alvaro Morata, 43. dakikada Eyüp Aydın, 72. dakikada Yusuf Demir ve 74. dakikada Ahmed Kutucu kaydetti.
Boluspor’un tek golü ise 12. dakikada Vüsal Isgandarli’den geldi.
Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 4’e yükseltti. Boluspor ise henüz puan alamadı.
Türkiye Kupası’nda Galatasaray, sıradaki maçında Konyaspor’u ağırlayacak. Boluspor ise Çorum FK deplasmanına gidecek.