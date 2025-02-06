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Barış Pehlivan'ı eleştirdiği için linç edilen Fatih Portakal tam emeklilik kararı aldı

Barış Pehlivan'ı eleştirdiği için linç edilen Fatih Portakal tam emeklilik kararı aldı

Gözaltına alınan Barış Pehlivan'ı eleştirdiği için Halk TV gazetecilerinin hakaretlerle saldırdığı Fatih Portakal, pazartesinden itibaren YouTube, hazirandan itibaren de Sözcü TV'deki programını sonlandırıp tam emekli hayatına geçeceğini söyledi.

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Medya'da bilirkişi soruşturmasının başlattığı kavga ayrılık getirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturmada Halk TV'den Barış Pehlivan, söz konusu bilirkişi ile yaptığı konuşmayı yayınladı ve gözaltına alındı.

Bu olay kavganın fitilini ateşledi. Konuşmanın yayınlamasının doğru olmadığını savunan Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, Halk TV'de çalışan tüm gazetecilerin hedefi haline geldi.

Büyük bir kavgaya girişen iki taraftan art arda yayınlarda açıklamalar yapıldı. Halk TV'li isimler öyle sert tepkiler gösterdi ki hakaretler havada uçuştu.

FATİH PORTAKAL AYRILMA KARARI ALDI

Tüm bu gelişmelerin ardından Portakal ayrılık kararı aldı.

Medyaradar'a konuşan Portakal, pazartesinden itibaren YouTube, hazirandan itibaren de Sözcü TV'deki programını sonlandırıp tam emekli hayatına geçeceğini söyledi.

Fatih Portakal şu ifadeleri kullandı:

"KARARIMDA NETİM"

Pazartesiden itibaren YouTube kanalımda yayınlarıma son veriyorum. Artık YouTube yayını yapmayacağım. Bunun süresini de bilmiyorum açıkçası. Çünkü Haziran sonrasında tamamen emekli olmayı düşünüyorum.

Sözcü TV'de program yapmayı bırakacağım. Artık 57 yaşına da geldim tamamen emeklilik hayatı sürmek istiyorum. Bu programı yapmaktan sıkılmıyorum ancak sabahta akşamda aynı şeyleri söylüyorum.

Kendimi çok tekrar ettiğimi düşünüyorum ve durumunda beni ruhsal açıdan etkilediğini düşünüyorum. Pazartesiden itibaren bu saatlerde başka yayınlar izleyebilirsiniz.

Yayınlarıma son veriyorum ve yapmayı da düşünmüyorum. Böyle bir karar aldım. Haziran ayında da televizyonu bırakıyorum.

Bu konuda da gayet netim. Yeter artık diyorum benim için de sürenin bittiğini düşünüyorum. İzmir'de yaşadığım hayata devam edeceğim, geri döneceğim.

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