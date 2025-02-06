BIST 9.842
DOLAR 35,88
EURO 37,33
ALTIN 3.290,06
HABER /  GÜNCEL

Sinop'ta yarın eğitime 1 gün ara verildi

Sinop'ta yarın eğitime 1 gün ara verildi

Sinop'ta etkili olan kar nedeniyle bazı ilçeler ile kent merkezinde yarın için taşımalı eğitime ara verildi.

Abone ol

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentteki olumsuz hava koşullarının devam ettiği vurgulandı.

Kar yağışı dolasıyla önleyici tedbir olarak bazı ilçeler ile kent merkezinde taşımalı eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliği çerçevesinde kent merkezi, Ayancık, Türkeli, Gerze, Erfelek, Dikmen ve Durağan ilçelerinde tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 7 Şubat Cuma günü eğitim, öğretime ara verilmiştir."

ÖNCEKİ HABERLER
Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı
Galatasaray, kupada Boluspor'u rahat geçti
Galatasaray, kupada Boluspor'u rahat geçti
Barış Pehlivan'ı eleştirdiği için linç edilen Fatih Portakal tam emeklilik kararı aldı
Barış Pehlivan'ı eleştirdiği için linç edilen Fatih Portakal tam emeklilik kararı aldı
İsrail cephesinden Trump'ın planına: 'Hüsran olur'
İsrail cephesinden Trump'ın planına: 'Hüsran olur'
Eren Elmalı'nın transferi için Sarı-kırmızılı takım bastırıyor
Eren Elmalı'nın transferi için Sarı-kırmızılı takım bastırıyor
Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın son yolculuğuna uğurlandı
Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın son yolculuğuna uğurlandı
Azerbaycan, Rusya'ya nota gönderdi
Azerbaycan, Rusya'ya nota gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinde yılbaşına kadar 453 bin konut yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesinde yılbaşına kadar 453 bin konut yapacağız
Sinan Ateş cinayeti davasında dosyası ayrılan iki sanığın yargılandığı davada tahliye kararı
Sinan Ateş cinayeti davasında dosyası ayrılan iki sanığın yargılandığı davada tahliye kararı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Nükleer silah peşinde değiliz"
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Nükleer silah peşinde değiliz"
Real Madrid'in eski yıldızı Marcelo, futbolculuk kariyerini sonlandırdı
Real Madrid'in eski yıldızı Marcelo, futbolculuk kariyerini sonlandırdı
YÖK Başkanı Özvar'dan "2025-YKS" paylaşımı
YÖK Başkanı Özvar'dan "2025-YKS" paylaşımı