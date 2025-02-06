Sinop'ta yarın eğitime 1 gün ara verildi

Sinop'ta etkili olan kar nedeniyle bazı ilçeler ile kent merkezinde yarın için taşımalı eğitime ara verildi.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentteki olumsuz hava koşullarının devam ettiği vurgulandı.

Kar yağışı dolasıyla önleyici tedbir olarak bazı ilçeler ile kent merkezinde taşımalı eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliği çerçevesinde kent merkezi, Ayancık, Türkeli, Gerze, Erfelek, Dikmen ve Durağan ilçelerinde tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 7 Şubat Cuma günü eğitim, öğretime ara verilmiştir."