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Altay Bayındır bombası! Süper Lig'e dönüyor!

Altay Bayındır bombası! Süper Lig'e dönüyor!

Galatasaray, Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır'ın transferini tamamladı. İngiliz basınına göre sarı-kırmızılı ekip, Muslera’nın yerine düşündüğü milli kaleciyi önümüzdeki sezon kadrosuna katacak. Altay, Manchester United’da bu sezon yalnızca 7 maçta forma giydi.

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İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır, Türkiye'ye dönüyor.

GALATASARAY TRANSFERİ BİTİRDİ

İngiliz basınında yer alan habere göre; Fernando Muslera, yerine kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, aradığı ismi buldu.

Süper Lig devinin, Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır transferini bitirdiği kaydedildi.

Haberde, Altay'ın önümüzdeki sezon kesin olarak sarı-kırmızılıların formasını giyeceği belirtildi.

SADECE 7 MAÇA ÇIKTI

Altay Bayındır, 2. sezonunu geçirdiği Manchester United'da şu ana kadar sadece 7 kez şans buldu. Milli kaleci, bu maçların 6'sını bu sezon oynarken toplamda 10 gol yedi ve 2 mücadelede de kalesini gole kapadı.

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