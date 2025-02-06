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Gazze'de 226 arkeolojik alanda hasar

Gazze'de 226 arkeolojik alanda hasar

Filistin Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı'nca yayınlanan raporda, 138 arkeolojik alanın "ağır" hasar gördüğü kaydedilirken, 90 alan ise hasarsız sayıldı.

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İsrail bir yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'ni hedef almaya devam ediyor. Filistin Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı'nca yayınlanan raporda, Gazze'de 226 arkeolojik alanın İsrail saldırıları nedeniyle zarar gördüğü bildirildi.

HASAR DEĞERLENDİRMESİ

Raporda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında bölgede 138 arkeolojik alanın "ağır", 61 alanın "orta" derecede hasar gördüğü belgelendi.

Rapora göre 27 alan daha "hafif" hasar görürken, 90 alan ise hasarsız sayıldı.

RESTORASYON ÇALIŞMALARI İÇİN GEREKLİ MALİYET

Söz konusu hasar değerlendirmesine 13 Filistinli uzmanın katılımı ve Oxford Üniversitesi ekibinin desteğiyle saha araştırması yapıldıktan, uydu görüntüleri analiz edildikten ve tüm veriler toplandıktan sonra ulaşıldığı aktarıldı.

Hasar giderme ve restorasyon çalışmaları için gerekli maliyetin 261,15 milyon avro olarak değerlendirildiği kaydedildi.

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