A Milli Kadın Basketbol Takımı, evinde İzlanda'yı yendi

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Potanın Perileri, İzlanda'yı 83-76 mağlup etti.

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A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu’ndaki 5. maçında İzlanda’yı 83-76 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Maça tempolu bir başlangıç yapan ay-yıldızlı ekip, Ayşe Cora ve Sevgi Uzun’un üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle ilk altı dakika içinde 12-8 üstünlük sağladı. Rakibine pota altında da geçit vermeyen Türkiye, ilk çeyreği 22-15 önde tamamladı.

İkinci periyotta Tilbe Şenyürek’in ribauntlardaki etkili oyununa rağmen, dış atışlarda isabet bulmakta zorlanan milliler, İzlanda’nın farkı 3 sayıya kadar indirmesine engel olamadı. Ancak Ayşe Cora ve Tilbe’nin skora yaptığı katkılarla Türkiye, soyunma odasına 38-33’lük avantajla gitti.

TÜRKİYE, BAŞTAN SONRA ÜSTÜN GÖTÜRDÜ

Üçüncü çeyrekte Ayşe, Sevgi ve Pelin Bilgiç’in dış şutlarıyla farkı açan Türkiye, Agustsdottir, Svansdottir ve Hinriksdottir’in sayıları karşısında zor anlar yaşadı ve fark 2 sayıya kadar düştü. Ancak Tilbe’nin üst üste bulduğu 4 sayı ve Manolya Kurtulmuş’un skora katkısıyla milliler yeniden kontrolü ele alarak final periyoduna 64-56 önde girdi.

Son çeyrekte de üstünlüğünü koruyan A Milli Kadın Basketbol Takımı, parkeden 83-76’lık galibiyetle ayrılarak grupta kritik bir zafer elde etti.

MAÇTAN NOTLAR

A Milli Kadın Basketbol Takımı, karşılaşmaya "6 Şubat 2023, Unutmayacağız" pankartıyla çıktı. Salonda yapılan anonsta, "asrın felaketinde" hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilendi.

Karşılaşmayı Vali İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu üyelerinden aynı zamanda Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Serdar Karagöz ile Hüseyin Beşok, Bilge Donuk ve Gülşah Akkaya da takip etti.

Karşılaşma boyunca yaptıkları tezahüratlar ve ellerinde Türk bayraklarıyla ay-yıldızlıları destekleyen taraftarlar, "Potanın Perileri"ni yalnız bırakmadı.

Grupta dördüncü karşılaşmalar sonrasında Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde eden lider ay-yıldızlı takım, F Grubu'ndaki 6. ve son maçında 9 Şubat'ta deplasmanda Romanya'yla karşılaşacak.