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Ömer Çelik'ten Bahçeli'ye geçmiş olsun mesajı!

Ömer Çelik'ten Bahçeli'ye geçmiş olsun mesajı!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçirmiş olduğu ameliyat sebebiyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik geçmiş olsun mesajı paylaştı.

"EN KISA SÜREDE SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Sayın Bahçeli’ye acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

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