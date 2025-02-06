Galatasaray'dan bir transfer daha! Açıklandı...

Galatasaray, devre arası transfer döneminde Genk forması giyen Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta’yı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, transferi KAP’a bildirirken, 3,5 yıllık sözleşme imzalanan oyuncu için eski kulübüne 8 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.

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Ahmed Kurucu, Alvaro Morata ve Mario Lemina'yı transfer eden Galatasaray, devre arasındaki 4.transferini yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, Belçika ekin Genk'te forma giyen Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'yı kadrosuna kattı.

GALATASARAY TRANSFERİ KAP'A BİLDİRDİ

Galatasaray Spor Kulubu tarafından transfere ilişkin Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimde şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın transferi konusunda, kulübü K. Racing Club Genk 322 VZW ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış taksitler halinde toplam net 8.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Buna göre:

2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için net 650.000 EUR,

2025-2026 sezonu için net 1.450.000 EUR,

2026-2027 sezonu için net 1.550.000 EUR,

2027-2028 sezonu için net 1.650.000 EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."