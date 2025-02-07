BIST 9.842
DOLAR 35,88
EURO 37,36
ALTIN 3.295,14
HABER /  SPOR

Beşiktaş, Keny Arroyo'yu resmen açıkladı

Beşiktaş, Keny Arroyo'yu resmen açıkladı

Beşiktaş, Independiente del Valle forması giyen 18 yaşındaki Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Arroyo’nun transferi için prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Abone ol

Beşiktaş, 18 yaşındaki Ekvadorlu sağ kanat oyuncusu Keny Alexander Arroyo Alvarado’yu kadrosuna katıyor.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Independiente del Valle forması giyen Keny Arroyo'nun transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle prensip anlaşmasına varmıştır. Genç futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi prosedürleri tamamlamak üzere 8 Şubat Cumartesi günü İstanbul’a gelecektir." ifadeleri yer aldı.

GENÇ YAŞINDA YETENEĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

14 Şubat 2006 doğumlu olan Keny Arroyo, futbol kariyerine Independiente del Valle altyapısında başladı.

Genç yaşına rağmen yetenekleriyle dikkat çeken kanat oyuncusu, kısa sürede A takıma yükselmeyi başardı.

Ekvador Milli Takımı’nda da forma şansı bulan Arroyo, şimdi kariyerine Avrupa’da devam etmeye hazırlanıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Sakarya'da yoğun kar: Mahsur kalan 25 araç kurtarıldı
Sakarya'da yoğun kar: Mahsur kalan 25 araç kurtarıldı
Zelenskiy, Putin ile görüşmeye hazır olduğunu bildirdi
Zelenskiy, Putin ile görüşmeye hazır olduğunu bildirdi
Ömer Çelik'ten Bahçeli'ye geçmiş olsun mesajı!
Ömer Çelik'ten Bahçeli'ye geçmiş olsun mesajı!
Galatasaray'dan bir transfer daha! Açıklandı...
Galatasaray'dan bir transfer daha! Açıklandı...
A Milli Kadın Basketbol Takımı, evinde İzlanda'yı yendi
A Milli Kadın Basketbol Takımı, evinde İzlanda'yı yendi
Ege Denizi sallanmaya devam ediyor
Ege Denizi sallanmaya devam ediyor
Gazze'de 226 arkeolojik alanda hasar
Gazze'de 226 arkeolojik alanda hasar
Moskova bölgesinde hafif motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi öldü
Moskova bölgesinde hafif motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi öldü
Devlet Bahçeli ameliyat oldu! Sağlık durumu nasıl?
Devlet Bahçeli ameliyat oldu! Sağlık durumu nasıl?
Çin'de 'Türkler Hint Okyanusu ve Atlantik'e kadar uzanacak' korkusu
Çin'de 'Türkler Hint Okyanusu ve Atlantik'e kadar uzanacak' korkusu
Altay Bayındır bombası! Süper Lig'e dönüyor!
Altay Bayındır bombası! Süper Lig'e dönüyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "asrın birlikteliğine" katkı verenlere plaket
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "asrın birlikteliğine" katkı verenlere plaket