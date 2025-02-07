Beşiktaş, Keny Arroyo'yu resmen açıkladı

Beşiktaş, Independiente del Valle forması giyen 18 yaşındaki Ekvadorlu kanat oyuncusu Keny Arroyo’nun transferi için prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Abone ol

Beşiktaş, 18 yaşındaki Ekvadorlu sağ kanat oyuncusu Keny Alexander Arroyo Alvarado’yu kadrosuna katıyor.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Independiente del Valle forması giyen Keny Arroyo'nun transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle prensip anlaşmasına varmıştır. Genç futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi prosedürleri tamamlamak üzere 8 Şubat Cumartesi günü İstanbul’a gelecektir." ifadeleri yer aldı.

GENÇ YAŞINDA YETENEĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

14 Şubat 2006 doğumlu olan Keny Arroyo, futbol kariyerine Independiente del Valle altyapısında başladı.

Genç yaşına rağmen yetenekleriyle dikkat çeken kanat oyuncusu, kısa sürede A takıma yükselmeyi başardı.

Ekvador Milli Takımı’nda da forma şansı bulan Arroyo, şimdi kariyerine Avrupa’da devam etmeye hazırlanıyor.