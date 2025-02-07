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Bakanlar Kurum, Memişoğlu ve Ersoy'dan MHP lideri Bahçeli'ye geçmiş olsun mesajları

Bakanlar Kurum, Memişoğlu ve Ersoy'dan MHP lideri Bahçeli'ye geçmiş olsun mesajları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tıbbi operasyonla kalp kapağı değiştirilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Başarılı bir operasyonla kalp kapakçığı değiştirilen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabb'imden acil şifalar diliyorum. Başarılı tedavi sürecini yürüten hekimlerimize ve tüm ekibe teşekkür ediyorum." mesajını paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, başarılı geçen ameliyatının ardından en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." paylaşımında bulundu.
Muhabir:Emrullah Cesur

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