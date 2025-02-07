Suudi Arabistan ve bazı Arap ülkelerinde kar yağışı etkili oldu

Yıl boyunca sıcak iklimiyle bilinen Suudi Arabistan ve bazı Arap ülkelerinde kar yağışının etkili olduğu bildirildi.

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Suudi Arabistan Ulusal Meteoroloji Merkezi'nin X hesabından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeybatısındaki Tebuk bölgesinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Ürdün Meteoroloji Müdürlüğü, ülkede 5 Şubat Çarşamba gününden beri soğuk hava dalgasının sürdüğünü aktardı.

Açıklamada, Ürdün'ün güneyindeki bazı bölgelerde sabah saatlerinde kar yağışının etkili olduğu aktarıldı.

Ürdün Devlet televizyonu El-Memleke, ülkenin doğu ve güney bölgelerindeki kar yağışının, kış tutkunlarına keyifli anlar yaşattığına işaret etti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, ülkenin doğusunda birçok beldenin beyaza büründüğü anlatıldı.

Haberde, kar kalınlığının bazı kesimlerde 30 santimetre olduğu ve bazı okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi.

Irak Meteoroloji Dairesi de ülkenin orta ve kuzey bölgelerindeki dağlık alanlara kar yağışının sürebileceğini bildirdi.

Muhabir:İbrahim Khazen, Mahmut Geldi