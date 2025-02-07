AK Parti kulislerinde konuşulan AK Parti MYK ve kabinede değişim senaryoları

Yerel seçimlerin ardından AK Parti ve kabinede değişim beklentisi il ve ilçe kongrelerinden sonra arttı. AK Parti kulislerinde konuşulan parti yönetimi, kabine ve TBMM grubunda yapılacak değişikliğe ilişkin konuşulan seçenekler ortaya çıktı.

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Erdoğan seçim sonrasında yaptığı açıklamalarda teşkilatlar ve parti yönetiminde kapsamlı değişiklik mesajları verdi.

AK Parti kaynaklarının verdiği bilgiye göre tamamlanan il kongrelerinde değişim yüzde 75'ler seviyesinde.

İlçe kongrelerinde ise değişim oranı 60'a yakın oldu. Kadın ve Gençlik Kolları'nda da başkanlar değişti.

Parti kulislerinde ise kongredeki değişim oranları ve bunun kabineye uzayıp uzamayacağı konusunda farklı tahmin ve senaryolar konuşuluyor.

AK Parti kulislerinde konuşulan parti yönetimi, kabine ve TBMM grubunda yapılacak değişikliğe ilişkin konuşulan seçenekleri BBC Türkçe'den Ayşe Sayın derledi.

'Eş zamanlı değişim olabilir'

Bu görüşü savunanlar, Mayıs'ta yapılması planlanan kongrenin 23 Şubat'a çekilmesini kapsamlı bir değişimin işareti olarak yorumluyor.

Erdoğan'ın kabine dışında kalacak bazı isimleri parti yönetimine almak için kongreye birkaç gün kala kabine revizyonuna gidebileceği ifade ediliyor.

Bazı AK Parti kurmayları ise kongre ile MKYK'nin aynı gün toplanarak, yeni MYK'nin belirlenmesini yüksek olasılık görüyor.

Kabine değişimi tartışmalarına son vermek için de aynı akşam, kabinede gidilebileceğini ifade ediyor.

MYK'ye 'parti hafızası' freni gelebilir" mi?

Kulislerde kapsamlı değişiklik beklentisi dile getirilse de BBC Türkçe'ye konuşan bazı AK Parti kurmayları, MYK'de değişim sınırlı kalabileceğini savunuyor.

Kongre'de seçilecek MKYK'de kapsamlı değişikliğe gidebileceği ve bu değişim oranının teşkilatlardaki değişim oranlarına denk gelebileceği ancak bunun MYK'ye yansımayabileceği vurgulanıyor.

Bu görüşü savunanlar, Erdoğan'ın MKYK'de "üç dönemi" tamamlayan veya çok uzun süre görev yapan bazı isimlerle yollarını ayırabileceğini ancak "parti hafızasını" korumak için MYK'de daha dar kapsamlı bir değişiklikle yetineceği tahminini dile getiriyor.

MYK'de en uzun görev yapanlar arasında Siyasi İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz yer alıyor.

'Teşkilatlardaki değişim, MYK'ye da yansır'

Ancak bazı kaynaklar, tersi görüşü savunuyor.

Erdoğan'ın çeşitli açıklamalarında her kademede değişim olacağı mesajını verdiğini anımsatan bazı partililer, "Olağanüstü kongrede, MKYK'de büyük oranda değişim oldu ama esas karar süreçlerinde etkili olan MYK üyeleri değişmedi. Üzerinden 31 Mart seçimleri geçti ve parti ikinci sırada bu yarışı tamamladı. O nedenle, kongrede sadece sayısal değil, niteliksel de bir değişim göreceksiniz" değerlendirmesini yapıyor.

Bu çerçevede 16 üyeli MYK'nin en az 10'un değişebileceği iddia ediliyor. Partinin Meclis grubunda da değişikliğe gidilmesi sürpriz görülmüyor.

'Kabinede sınırlı değişim olabilir'

Kulislerde dile getirilen bir başka iddia ise kapsamlı kabine değişiminin daha sonraya kalabileceği yönünde. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra da kabine revizyonu iddialarının gündeme geldiğini belirten bazı AK Parti kurmayları, bunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile sınırlı kaldığına dikkat çekiyorlar.

Başkanlık sistemine geçilmesinden sonra Erdoğan'ın revizyonu 2023 seçimleri sürecinde yaptığı, bunun dışında toplu bir kabine değişikliği yapmadığı anımsatılıyor.

Bu görüşü savunanlar kabine değişikliğinin, Kartalkaya'daki otel yangını sonrasında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de isim vermeden eleştirdiği Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve birkaç bakanla sınırlı kalabileceğini, Erdoğan'ın kabine değişikliklerini zamana yapabileceğini iddia ediyor.