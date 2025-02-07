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İstanbul'da kar yağışının etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da kar yağışının etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da kar yağışının etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. İBB Cep Trafik Uygulaması'nda trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 65, Anadolu Yakası'nda yüzde 78, kent genelinde ise yüzde 69'a kadar çıktı.

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Kentin bazı bölgelerinde etkili olan karla karışık yağmurun etkisiyle D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında trafik yavaş seyrediyor.

İki kıtayı bağlayan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile Avrasya Tüneli'nde, Edirne istikametinde araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakasına geçişlerde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde trafik yoğunluğu Uzunçayır kavşağında artarken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Ümraniye'de başlayarak köprü girişlerine uzanıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Zincirlikuyu-Mecidiyeköy arasında trafik yoğunluğu gözleniyor.

Haliç Köprüsü girişinde başlayan yoğunluk Edirnekapı'ya kadar etkili olurken, TEM Otoyolu Ankara istikametinde ise Seyrantepe-Gaziosmanpaşa arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ve Kartal arası trafik, iki yönlü olarak yavaş ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe arasında arasında trafik yoğunluğu görülüyor.

Her iki yakada da bazı ana arterlerle sahil yolları ve TEM bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu oluştu.

Kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde kazalar meydana geldi

İşe ve okula gitmek isteyenlerin, bazı metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında da yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Ayrıca, bazı üst geçitlerde meydana gelen buzlanmaya karşı belediye ekiplerince tuzlama yapılıyor.

Öte yandan, kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde kar küreme ve tuzlama araçları çalışma gerçekleştiriyor.

Bununla birlikte, ara sokaklarda biriken kar nedeniyle bazı araçların ilerleyemediği gözleniyor.

Yağışın etkisiyle bazı bölgelerde hasarlı ve yaralanmalı kazalar meydana geldi.

İBB Cep Trafik Uygulaması'nda trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 65, Anadolu Yakası'nda yüzde 78, kent genelinde ise yüzde 69'a kadar çıktı.

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