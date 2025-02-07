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Antalya'da suç örgütüne operasyon 20 milyar liralık kara para transferi

Antalya'da suç örgütüne operasyon 20 milyar liralık kara para transferi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da D.C'nin elebaşılığını yaptığı organize dolandırıcı suç örgütüne yönelik "HÜCRE-9" operasyonunda 15 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyon kapsamında yaklaşık 200 milyon lira değerinde 4 mesken, 2 iş yeri, 8 arsa ve 13 araca el konulduğunu ifade etti.

Örgüt üyelerinin yasa dışı yollardan elde ettikleri yaklaşık 20 milyar lirayı, “HAWALA” yöntemini kullanarak kara para aklama amacıyla yurt içi ve yurt dışı örgüt uzantılarına transfer ettiklerini aktaran Yerlikaya, örgüte ait iş yerlerine yüklü miktarda parayı şifre karşılığı teslim eden şüphelilerin aynı şekilde örgütün yurt içi ve yurt dışında olan diğer şubelerinde paraları şifre karşılığı teslim aldıklarının tespit edildiğini kaydetti.

Operasyonda soğuk cüzdan ile çok sayıda tapu, bilgisayar ve bellek ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, "Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine karşı biz durmadan, duraksamadan mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Operasyonu koordine eden Kemer Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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