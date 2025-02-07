BIST 9.842
DOLAR 36,00
EURO 37,37
ALTIN 3.311,82
HABER /  SPOR

Fenerbahçe Beko sahasında Real Madrid'i mağlup etti

Fenerbahçe Beko sahasında Real Madrid'i mağlup etti

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında İspanya'nın Real Madrid takımını 78-67 mağlup etti.

Abone ol

Bu sonuçla bir maçı eksik sarı-lacivertli ekip, organizasyonda 17. galibiyetini aldı. Real Madrid ise 3'ü üst üste olmak üzere 13. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmanın ilk 3 dakika 43 saniyesinde iki takım da sayı kaydedemedi. Kalan bölümde Fenerbahçe Beko dış atışlardan, Real Madrid ise boyalı alandan skor üretti ve ilk periyot 16-16 berabere tamamlandı.

İkinci periyodun büyük bir bölümü başa baş bir mücadeleye sahne oldu. Çeyreğin son 2 dakika 25 saniyesinde 12-0'lık seri yakalayarak farkı açan Fenerbahçe, soyunma odasına 40-28 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte dış atışlardan üst üste basketler bulan Real Madrid, 25. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 46-41. Oyun üstünlüğünü eline alarak farkı yeniden çift hanelere çıkaran sarı-lacivertli takım, son periyoda 58-47 önde girdi.

Dördüncü ve son periyotta özellikle Hayes-Davis'in skorer oyunuyla farkı 20 sayıya kadar çıkaran Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 78-67 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Angolalı pivot Jilson Bango, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.

Karşılaşmayı Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü Jose Mourinho ile sarı-lacivertli oyuncular da takip etti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Olegs Latisevs (Letonya), Guido Giovannetti (İtalya)

Fenerbahçe Beko: Zagars 5, Hayes-Davis 20, Guduric 10, Colson 4, Sertaç Şanlı, Hall 6, McCollum 19, Tarık Biberovic 7, Birch, Melli 3, Pierre 4, Bango

Real Madrid: Campazzo 11, Smith 6, Abalde 6, Fernando 5, Tavares 7, Ibaka 6, Garuba 5, Rathan-Mayes 3, Gonzalez 2, Llull 7, Feliz 9, Ndiaye

1. Periyot: 16-16

Devre: 40-28

3. Periyot: 58-47

Beş faulle çıkan: 37.12 Fernando (Real Madrid)

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da suç örgütüne operasyon 20 milyar liralık kara para transferi
Antalya'da suç örgütüne operasyon 20 milyar liralık kara para transferi
AK Parti kulislerinde konuşulan AK Parti MYK ve kabinede değişim senaryoları
AK Parti kulislerinde konuşulan AK Parti MYK ve kabinede değişim senaryoları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adayaman'da depremzede Karakuş ailesine ev ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adayaman'da depremzede Karakuş ailesine ev ziyareti
PFDK'den 8 Süper Lig kulübüne para cezası Ali Koç ve Dursun Özbek
PFDK'den 8 Süper Lig kulübüne para cezası Ali Koç ve Dursun Özbek
Bakanlar Kurum, Memişoğlu ve Ersoy'dan MHP lideri Bahçeli'ye geçmiş olsun mesajları
Bakanlar Kurum, Memişoğlu ve Ersoy'dan MHP lideri Bahçeli'ye geçmiş olsun mesajları
Gazze'yi işgal planında ısrar eden Trump'tan Netanyahu'ya tutuklama kararı çıkaran UCM'ye yaptırım
Gazze'yi işgal planında ısrar eden Trump'tan Netanyahu'ya tutuklama kararı çıkaran UCM'ye yaptırım
ABD Başkanı Trump, Hristiyan karşıtlarıyla mücadele için kararname imzaladı
ABD Başkanı Trump, Hristiyan karşıtlarıyla mücadele için kararname imzaladı
Suudi Arabistan ve bazı Arap ülkelerinde kar yağışı etkili oldu
Suudi Arabistan ve bazı Arap ülkelerinde kar yağışı etkili oldu
Beşiktaş, Keny Arroyo'yu resmen açıkladı
Beşiktaş, Keny Arroyo'yu resmen açıkladı
Sakarya'da yoğun kar: Mahsur kalan 25 araç kurtarıldı
Sakarya'da yoğun kar: Mahsur kalan 25 araç kurtarıldı
Zelenskiy, Putin ile görüşmeye hazır olduğunu bildirdi
Zelenskiy, Putin ile görüşmeye hazır olduğunu bildirdi
Ömer Çelik'ten Bahçeli'ye geçmiş olsun mesajı!
Ömer Çelik'ten Bahçeli'ye geçmiş olsun mesajı!