Rasim Ozan Kütahyalı'dan boşanan Nagehan Alçı: 1.5 yıldır çocuklarım için 1 lira nafaka alamıyorum

Gazeteci Nagehan Alçı, boşandığı Rasim Ozan Kütahyalı’nın kendisine 1.5 yıldır nafaka ödemediğini belirtti.

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Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın 13 yıllık evliliği, iki yıl önce boşanmayla sonuçlandı.



Gazeteci Alçı, katıldığı TV100'deki programda Kütahyalı’nın kendisine 1.5 yıldır nafaka ödemediğini belirterek hukuki sürecin işlemesini beklediğini söyledi.

"1 lira alamıyorum çocuklarım için"

Alçı, "Bir buçuk yıldır bir kadın olarak ben niye nafaka alamıyorum çocuklarıma, 1 lira alamıyorum çocuklarım için. Bu ülkede hukuk devleti varsa ben neden mağdurum?" dedi.

