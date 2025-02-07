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Trans sporculara yasak! Trump 'heyecan verici bir haber' dedi

Trans sporculara yasak! Trump 'heyecan verici bir haber' dedi

ABD'de Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA), trans sporcuları kadın spor müsabakalarına katılmasını yasakladığını açıkladı.

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Başkan Donald Trump'ın trans sporculara ilişkin kararnamesinin ardından NCAA'dan da benzer bir açıklama geldi.

Açıklamada, "Erkek olarak doğan bir sporcu kadın müsabakalarında yarışamaz." ifadesi kullanıldı.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, NCAA'nın kararını "heyecan verici bir haber" şeklinde niteledi.

Başkan Trump, dün trans sporcuları kadın spor müsabakalarından men eden başkanlık kararnamesini imzalamış, biyolojik olarak "erkek" ve "kadın" olarak iki cins olduğunu, bunun dışındaki tanımlamaları kabul etmediklerini söylemişti.

Kararnameye göre, federal fon alan tüm eğitim kurumları için trans sporcuların kadın spor müsabakalarına katılmalarına izin vermeleri halinde söz konusu fon kesilecek.

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