İstanbul'da kar bitmedi! Öğleden sonraya dikkat yeniden geliyor

Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgası İstanbul’daki etkisini sürdürüyor. Megakentin yüksek kesimlerinde kar yağışı, tipiye döndü. Çatılar, arabaların üzerleri ve bazı yerlerde yollar beyaza büründü.

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Zaman zaman trafik kazaları yaşandı. Peki İstanbul’da kar yağışı bugün de sürecek mi? Meteorolojinin son tahminlerine göre İstanbul’un yükseklerinde bugün de aralıklarla kar etkili olacak. Öğleden sonra rüzgarın da etkisini artırması bekleniyor. Kar yarından itibaren yerini yağmura bırakacak.

İstanbul’da kar yağışı iki gündür aralıklarla etkiliydi ancak dün akşam kuvvetli rüzgarla birlikte bazı ilçelerde tipiye dönüştü. Megakentin yükseklerinde çatılar, arabaların üzeri, parklar, ara sokaklar karla kaplandı.



SOKAKLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Şehrin yüksek kesimlerinde başlayan yağış ilerleyen saatlerde iç kesimlere doğru indi. Cadde ve sokaklar karla kaplandı.

BAZI ARAÇLAR YOLDA KALDI

Yolda kalan araçların yardımına ilk olarak diğer sürücüler koştu. Kış lastiği bulunmayan araçlar yolda kaldı.

Büyükçekmecede bir sürücü mahsur kalınca aracın önündeki karları temizleyerek yokuştan çıkmaya çalıştı.

Peki İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek?



İSTANBUL’DA BUGÜN KAR YAĞACAK MI?

Megakent İstanbul’da kar yağışının bugün de aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, İstanbul’da hava sıcaklığı bugün en yüksek 7 derece olacak.

Kent genelinde çok bulutlu bir hava beklenirken, zaman zaman kar yağışı etkili olacak. Kentte öğleden sonra rüzgarın da etkisini artırması bekleniyor. Bu nedenle Marmara Denizi için fırtına uyarısı yapıldı.



YURT GENELİNDE KAR VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Eskişehir, Çankırı, Konya, Muş ve Bitlis çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kastamonu kıyıları, Sinop, Samsun, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Mardin çevreleri ile Malatya'nın güney, Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.



KISA SÜRELİ FIRTINALARA DİKKAT

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ile Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Yağışların, Sinop, Samsun, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Mardin çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı, Malatya’nın güney ve Adıyaman’ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.